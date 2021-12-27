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|Араик Арутюнян Пашиняну: Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана
|Чья правда в вопросе определения судьбы Нагорного Карабаха?
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|В Армении за сутки подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 328 человек
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|Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
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|Президент Армении высказался по поводу выстраивания отношений с Турцией и Пакистаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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|Прогноз: Воссоздания СССР не будет
|Захарова: Мы ведем диалог по скорейшему запуску конкретных транспортных проектов на Южном Кавказе
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|Требование о проведении ПЦР-теста непривитыми работниками остается в силе: Комментарий правительства Армении
|У «Спартака» новый тренер. Что ждёт команду Селихова?
|Суд постановил: Совет старейшин Ванадзора пока не может избрать мэра
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АрмИнфо.В городе Иджеване Тавушской области 28 декабря состоится открытие «Русского центра». Образовательно-культурный центр будет открыт по инициативе Московского культурно-делового центра «Дом Москвы» при поддержке мэрии Иджевана.
Центр меблирован и оснащен современным оборудованием, что позволяет проводить интерактивные уроки и обсуждения. В центре заработают бесплатные курсы русского языка.
|"Ай Дат" выступил с заявлением по процессам нормализации армяно-турецких отношений и урегулирования карабахского конфликта
|Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
|Число иностранных студентов в армянских ВУЗах за год выросло на 10,9%
|Ибрагим Калын предрекает скорый развал фундамента, на котором зиждется армянская диаспора США
|Известен состав участников московской встречи интеллигенции Армении и Азербайджана
|Кочарян: Если конфронтация в отношениях Запад-Россия усилится, Армения может попасть под раздачу
|Роберт Кочарян о конституционных изменения и процессах вокруг уже экс-мэра Еревана
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Государство продолжит покрывать расходы на образование участников 44-дневной Арцахской войны
|Ереван: На данный момент нет договоренности о дате проведения встречи спецпредставителей Армении и Турции
|В Азербайджане заговорили о так называемых анклавах на территории Армении
|Парламент НКР Пашиняну: Лишь законные органы власти Арцаха, избранные народом имеют право принимать решения относительно будущего Республики Арцах
|Кочарян: Нельзя требовать у России быть большим армянином чем сами армяне
|Эксперт: Центры силы и армянские власти возвращают нас к болезненному для Армении паттерну раскола
|Роберт Кочарян: Армения уже фактически выполнила все предусловия Турции по нормализации отношений
|Армения остается основным гарантом социальной безопасности Нагорного Карабаха – Министр
|В Тавушской области Армении откроется “Русский центр”
|В Анкаре рассказали, где состоится первая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
|ТУРКМЕНИСТАН СТАЛ ОДНИМ ИЗ ПЕРВЫХ ГОСУДАРСТВ, ЗАРЕГИСТРИРОВАВШИХ ВАКЦИНУ «СПУТНИК ЛАЙТ»
|Роберт Кочарян: Этот год для Армении с точки зрения безопасности был тотально провальным и не понятно у кого cпросить ответа
|Армянские таможенники будут дежурить в новогодние праздники
|Политик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с турками
|Прогноз: Политически пристрастные действия правоохранителей на местных выборах к добру не приведут
|В Армении за сутки подтвердилось 59 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 248 человек
|Никол Пашинян отреагировал на критику по поводу его заявлений по Карабаху
|Оппозиционер: Обеспечение вакантной должности президента НКР - самый короткий путь лишения Арцаха субъектности
|В Армении полностью вакцинировалось от коронавируса 692 082 человека
|Парламент НКР принял заявление "Об опасностях и вызовах, угрожающих суверенитету и субъектности Республики Арцах"
|Омбудсмены Армении и Арцаха: Подходы, озвученные премьер-министром РА крайне опасны для жизненно важных прав армян Арцаха
|Араик Арутюнян Пашиняну: Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана
|Чья правда в вопросе определения судьбы Нагорного Карабаха?
|В столичной мэрии ожидаются кадровые изменения
|В Армении за сутки подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 328 человек
|Умер Владимир Михайлович Татосов
|Никол Пашинян выступил с массой умозаключений по поводу истории карабахского урегулирования
|Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
|Пашинян: Армения заинтересована в подписании всеобъемлющего мирного соглашения
|Президент Армении высказался по поводу выстраивания отношений с Турцией и Пакистаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Баку и Ереван сохраняют приверженность неукоснительному выполнению всех положений трехстороннего заявления
|Валери Пекресс поделилась впечатлениями о поездке в Армению
|Прогноз: Воссоздания СССР не будет
|Захарова: Мы ведем диалог по скорейшему запуску конкретных транспортных проектов на Южном Кавказе
|Захарова: Все участники платформы <3+3> единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этой инициативе
|Требование о проведении ПЦР-теста непривитыми работниками остается в силе: Комментарий правительства Армении
|У «Спартака» новый тренер. Что ждёт команду Селихова?
|Суд постановил: Совет старейшин Ванадзора пока не может избрать мэра
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Армении наблюдается снижение суточных темпов смертности от коронавируса
|Араик Арутюнян: Присутствие российских миротворцев в Арцахе должно быть гарантированным и бессрочным
|В Турции рассказали, чего ждут от Армении в отношениях с Азербайджаном
|Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд и выезд в Нагорный Карабах более 2 тыс. человек
|Минздрав парирует: работники в любом случае должны сдавать тесты
|Требование об оплате ПЦР-теста за счет работающего сотрудника в Армении признано антиконституционным
|Пашинян проводит встречу с депутатами фракции "Гражданский договор"
|Станислав Зась: Страны ОДКБ готовы работать в следующем году с приоритетами, предложенными страной-председателем - Арменией
|Азербайджан выразил протест Франции из-за поездки кандидата в президенты в Арцах
|Минздрав Армении направит около $2,4 млн. на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer
|Прогноз: В вопросе участия Грузии в "3+3" ничего не приходится исключать
|Никол Пашинян 24 декабря в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Читать больше
|Политик: Пашинян предложил свой вариант сосуществования с турками
|Прогноз: Политически пристрастные действия правоохранителей на местных выборах к добру не приведут
|Прогноз: Воссоздания СССР не будет
|Прогноз: В вопросе участия Грузии в "3+3" ничего не приходится исключать
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