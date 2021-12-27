Понедельник, 27 Декабря 2021 13:12

АрмИнфо. Первая встреча представителей Армении и Турции по нормализации отношений пройдет в Москве. Об этом заявил министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, передает РИА Новости.

«Назначены спецпредставители по нормализации с Арменией. Первая встреча будет в Москве. Надеемся, что Армения будет действовать в рамках международного права», - сказал Чавушоглу журналистам в Анкаре.

Министр также сообщил, что первый авиарейс Стамбул — Ереван состоится в ближайшие дни.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".

С турецкой стороны переговоры будет вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч. С армянской - заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.