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АрмИнфо.Как уже ранее сообщалось, Министерство здравоохранения и медицинской промышленности Туркменистана зарегистрировало вакцину «Спутник Лайт» и выдало соответствующий сертификат на его применение.
Таким образом, Туркменистан стал одним из первых стран, одобривших применение российских вакцин «Спутник V», «ЭпиВакКорона» и «Спутник Лайт» на своей территории.
Вакцинация данными препаратами позволит быстрее сформировать иммунитет населения. Как отметили в Российском фонде прямых инвестиций (РФПИ), показатель эффективности «Спутник Лайт» на уровне около 80% превышает значение действенности других вакцин, требующих применения двух компонентов.
На сегодняшний день Туркменистан отдельно закупил свыше 600 тыс. доз двухкомпонентной вакцины «Спутник V». Также продолжается поэтапная работа по дальнейшей закупке препаратов данной линии.
Как известно, Минздрав Туркменистана активно сотрудничает с ведущими центрами вирусологии Российской Федерации. Регистрация же «Спутника Лайт» в Туркменистане является результатом тесного партнерства двух стран в области противодействия распространению инфекционных заболеваний.
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|Артак Бегларян: Действия и обсуждения, связанные с Арцахом, должны иметь четкие и сформированные на национальных интересах цели
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|Армения остается основным гарантом социальной безопасности Нагорного Карабаха – Министр
|В Тавушской области Армении откроется “Русский центр”
|В Анкаре рассказали, где состоится первая встреча спецпредставителей по нормализации армяно-турецких отношений
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|Никол Пашинян отреагировал на критику по поводу его заявлений по Карабаху
|Оппозиционер: Обеспечение вакантной должности президента НКР - самый короткий путь лишения Арцаха субъектности
|В Армении полностью вакцинировалось от коронавируса 692 082 человека
|Парламент НКР принял заявление "Об опасностях и вызовах, угрожающих суверенитету и субъектности Республики Арцах"
|Омбудсмены Армении и Арцаха: Подходы, озвученные премьер-министром РА крайне опасны для жизненно важных прав армян Арцаха
|Араик Арутюнян Пашиняну: Народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана
|Чья правда в вопросе определения судьбы Нагорного Карабаха?
|В столичной мэрии ожидаются кадровые изменения
|В Армении за сутки подтвердилось 118 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 328 человек
|Умер Владимир Михайлович Татосов
|Никол Пашинян выступил с массой умозаключений по поводу истории карабахского урегулирования
|Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
|Пашинян: Армения заинтересована в подписании всеобъемлющего мирного соглашения
|Президент Армении высказался по поводу выстраивания отношений с Турцией и Пакистаном
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Захарова: Баку и Ереван сохраняют приверженность неукоснительному выполнению всех положений трехстороннего заявления
|Валери Пекресс поделилась впечатлениями о поездке в Армению
|Прогноз: Воссоздания СССР не будет
|Захарова: Мы ведем диалог по скорейшему запуску конкретных транспортных проектов на Южном Кавказе
|Захарова: Все участники платформы <3+3> единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этой инициативе
|Требование о проведении ПЦР-теста непривитыми работниками остается в силе: Комментарий правительства Армении
|У «Спартака» новый тренер. Что ждёт команду Селихова?
|Суд постановил: Совет старейшин Ванадзора пока не может избрать мэра
|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Армении наблюдается снижение суточных темпов смертности от коронавируса
|Араик Арутюнян: Присутствие российских миротворцев в Арцахе должно быть гарантированным и бессрочным
|В Турции рассказали, чего ждут от Армении в отношениях с Азербайджаном
|Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд и выезд в Нагорный Карабах более 2 тыс. человек
|Минздрав парирует: работники в любом случае должны сдавать тесты
|Требование об оплате ПЦР-теста за счет работающего сотрудника в Армении признано антиконституционным
|Пашинян проводит встречу с депутатами фракции "Гражданский договор"
|Станислав Зась: Страны ОДКБ готовы работать в следующем году с приоритетами, предложенными страной-председателем - Арменией
|Азербайджан выразил протест Франции из-за поездки кандидата в президенты в Арцах
|Минздрав Армении направит около $2,4 млн. на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer
|Прогноз: В вопросе участия Грузии в "3+3" ничего не приходится исключать
|Никол Пашинян 24 декабря в прямом эфире Facebook ответит на вопросы общественных организаций и СМИ
|Читать больше
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|Прогноз: Воссоздания СССР не будет
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