Понедельник, 27 Декабря 2021 12:36

АрмИнфо. Этот год для Армении с точки зрения безопасности был тотально провальным и не понятно у кого просить ответа за это. Об этом в ходе пресс-конференции 27 декабря заявил второй президент Армении Роберт Кочарян. По его словам, это обусловлено тем, что ни один вопрос не был решен, даже власти РА признают территориальные потери - более 40 кв. км, меж тем как на самом деле армянская сторона не контролирует намного больше территорий.

Кочарян считает, что проведение границ по GPS привело к тому, что азербайджанские войска дислоцировались на предполагаемых их границах, а армянские войска были вынуждены отойти назад от 500 метров до 1,5 км, а иногда и больше, и не только в направлении Сюника и Гегаркуника, но и Нахиджевана и других участках границы, в следствии потеряли контроль не только над этим участками, но и над территориями в десятки раз больше.

<Мы потеряли возможность использования дорог, имеющих важнейшее значение для нас. Были десятки потерь среди личного состава, есть десятки раненных и плененных наших военнослужащих. Ничего не было сделано для армейского строительства. Попадание в плен более 30 военнослужащих в течение года говорит о серьезнейших проблемах в армии>, - сказал Кочарян, выразив убеждение, что объяснением этому может служить тот факт, что военные были под впечатлением заявлений первого лица государства <мы же не будем драться за гору>. В этом контексте он напомнил, что Армения состоит из гор, и подобные заявления оказали серьезное воздействие на мышление офицерского состава страны, и стали неким приглашением для противника, мол <мы не будем бороться за горы, где никто не живет>.

Второй президент РА обратил внимание, что за ушедший ничего не было сделана для восстановления утраченного вооружения. <По сей день нет списков погибших военнослужащих. Это просто позор. У нас должна была бы быть памятная книга с краткой биографией каждого военнослужащего. Это было бы данью уважения к тем, кто сложил головы за родину. Меж тем, власти до сих пор не могу определиться сколько человек погибло. Различные опросы показывают, что 70-80% населения страны обеспокоены безопасностью страны. Это ненормально>, - сказал Кочарян.

Он также отметил, что военный бюджет говорит о том, что вышеперечисленные вопросы не будут решены и в следующем году, поскольку это невозможно. При этом Кочарян обратил внимание, что даже непонятно у кого спрашивать - кто виноват во всем происходящем. <За год в Армении сменилось три министра обороны. Это ненормально. Говорят, что и этот ненадолго. Ответ один- эти власти не заинтересованы в создании боеспособной армии, поскольку при наличии таковой, требования общества были бы иные по ряду вопрос. Мое впечатление, что искусственно создается ситуация по обеспечению не боеспособных Вооруженных сил>, - сказал он. Вместе с тем, касаясь экономической сферы, Кочарян напомнил, что спад в прошлом году составил 7.4%, а в этом году по прогнозам, экономический рост составит 4.2%. Меж тем, по словам второго президента РА, даже по показателям 2019 года, Армения должна была обеспечить экономический рост в более 8%, не будет он и в следующем году, и таким образом до 2023 года Армения будет топтаться на месте. <Помните, еще в 2018 году говорилось о волшебной палочке. Сейчас выяснилось, что эта палочка работает в реверсивном режиме - не для обогащения нашего народа, а в точности наоборот - для снижения объемов экономики, для обнищания. Госдолг превысил порог в 9 млрд, и за последние два года вырос на более 2,3 млрд. Исходя из сказанного, можно сказать, что большая часть экономического роста в 4% обусловлена увеличением госдолга .Иного объяснения нет. Об инфляции - она официально составила 9.6%. Я просто не представляю, что нужно сделать, чтобы обеспечить такую инфляцию. В таких условиях ты как государство обязан индексировать зарплаты и пенсии, чего не делается>, - сказал второй президент РА.

При этом Кочарян с иронией отметил, что правительство видимо перепутало показатели инфляции и экономического роста. При этом он добавил, что Армения сегодня нуждается в иных показателях экономического роста, нет серьезных инвестиций, люди, перегруженные кредитными обязательствами, и прогнозировал кризис в сфере потребительских кредитов с точки зрения их обслуживания.

<Основная задача правительства - обеспечение благополучия граждан. По показателям этого года, увеличилась бедность в стране, что говорит о том, что ничего не делается для улучшения социальной жизни граждан. Меж тем, резко улучшилась жизнь чиновников - бесстыдным образом делаются огромные траты на премии, на охрану, обслуживающие машины, дачи и т.д. Мы наблюдаем так сказать за <Пиром во время чумы>>, - отметил он.

Второй президент РА также указал на неутешительные показатели миграции. По его словам, более 100 тысяч граждан покинули страну за этот год, причем уезжают не только оппозиционные граждане, но и те, кто поддерживал эту власть. <Куда же вы уезжаете, оставайтесь и вкушайте свой выбор, уважаемые граждане? Думаю, мы имеем право задать этот вопрос>, - сказал Кочарян.

В тоже время политик коснулся государственного устройства Армении страны, выразив убеждение, что страна прекратила быть демократичным, правым государствоми идет по пути авторитаризма. <То, что было продемонстрировано на выборах в органы местного самоуправления - просто мастер класс для потерявших от власти головы диктаторов. Ким Чен Ын просто отдыхает в сторонке по сравнению с тем, что происходит в нашей стране. То, что мы увидели в Ванадзоре, Горисе, Талине, Масисе и других городах, сложно было представить даже в самых страшных странах. Это административно-правовой аттракцион>, - сказал Кочарян, при этом указав на интересную позицию Генпрокуратуры вокруг процессов внутри страны. По его словам, она стала защитником цветной революции, вместо своих функций по защите Конституции и права. <Страна стала бастионом для беспредела и неучей>, - сказал он.

Касаясь внешней политики, Кочарян подчеркнул, что Армения продолжает проигрывать противнику на этом поприще. <Мы проигрываем государству, где власть передается по наследству, где лидер государства замешен во всех возможных коррупционных скандалах. И этой стране мы проигрываем в борьбе в Европе - это просто уму непостижимо>, - сказал Кочарян. В заключение он коснулся Арцаха и подчеркнул, что неопределённость по вопросу дальнейшей судьбы НКР осталась прежней в течение этого года, но появилась некая конкретика по этому вопросу по части позиции РА. <Уже понятно, что если премьер-министр Армении говорит, что с 2016 года даже теоритически не было возможности вытащить Арцаха из состава Азербайджана - это позиция Республики Армении. Это означает, что Армения умыла руки от Арцаха. Этим заявлением премьер РА поставил под сомнение декларацию Арцаха о независимости от 2 сентября. Либо не ведают, что творят, либо совершают спланированно - осуществляется программа кукловодов в Армении>, - подытожил Кочарян, еще раз подчеркнув тотальный провал во всех сферах в стране.