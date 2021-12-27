Понедельник, 27 Декабря 2021 12:34

АрмИнфо. В связи с новогодними праздниками Комитет государственных доходов (КГД) Армении установил дежурство в некоторых таможенных подразделениях в предпраздничные и праздничные дни.

Согласно пресс-службе КГД, по приказу председателя ведомства Рустама Бадасяна в целях осуществления бесперебойного таможенного оформления хозяйствующих субъектов, осуществляющих внешнеэкономическую деятельность, а также физических лиц, перемещаемых через таможенную границу товарами 31 декабря с 11:00 до 15:00 установлено дежурство.

В частности, введено дежурство в таможенных Управлениях-таможенных пунктах КГД, в секретариате, а также в управлениях по таможенному контролю, борьбы с контрабандой, информационных технологий, в следственном, оперативно- разведывательном, юридическом управлениях.

Распоряжением главы КГД, в Управлении по борьбе с контрабандой, таможенных управлениях, пограничных пунктах будет осуществляться усиленное дежурство.