Понедельник, 27 Декабря 2021 12:31

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян отреагировал на критику по поводу его заявлений по Карабаху, прозвучавших 24 декабря в ходе фейсбуковской пресс-конференции.

"Обсуждения после моего интервью от 24 декабря о переговорном процессе по урегулированию нагорно-карабахского конфликта выявили ряд фальсификаций, фиксация которых чрезвычайно важна.

1. Участие азербайджанского населения Нагорно-Карабахской автономной области в определении окончательного статуса Нагорного Карабаха, как части населения современного Нагорного Карабаха, зафиксировано в Мадридских принципах, которые армянская сторона приняла как основу для переговоров еще в 2007 году. К счастью или к сожалению, мы не можем утверждать, что какой-либо политик в Армении или Арцахе не знал об этом, потому что Мадридские принципы были опубликованы в Интернете задолго до того, как я стал премьер-министром. Возникает вопрос: почему против этого не взбунтовались бывшие высокопоставленные чиновники?

2. Помните, что после 9 ноября возникла тема, что была возможность остановить 44- дневную войну в обмен на обеспечение права проживающих

в Шуши азербайджанцев и/или членов их семей на возвращение в Шуши времен НКАО? Осенью 2020 года те же круги заявляли, что был шанс тем самым сохранить Шуши армянским, и я не пошел на это, на что я возразил, заявив, что 90% населения Шуши НКАО составляли азербайджанцы как представляете армянский населенный пункт, где 90% составляют азербайджанцы. Армянского населения в Армении? Тогда же меня обвинили в том, что утверждаю, что Шуши не был армянским. Почему те же самые люди сейчас расстроены содержанием переговоров, которые велись до того, как я стал премьер-министром? Осенью 2020 года они были за возвращение азербайджанцев, проживающих в Шуши, теперь - против? В 2007-м были - за, сейчас - против?

3. И теперь они все время повторяют, что только правительство, избранное народом Арцаха, может представлять народ Арцаха в

переговорном процессе. Кто спорит? Это один из самых важных моих тезисов с 2018 года. Возникает другой вопрос. Почему те же люди не подняли шума, когда в 1998 году с легкой руки Р. Кочаряна, Арцах был исключен из переговорного процесса. Вдруг не подумайте, что они хотят вернуть Арцах за стол переговоров, они желают устранить Армению из переговорного процесса. Наконец-то появился повод открыть еще один секрет.

4. Серж Саргсян и РПА обвиняют меня в том, что после того, как я стал премьер-министром потребовал от посредников вернуть НК за стол

переговоров, чем, якобы, ухудшил нашу переговорную ситуацию. В 2016 году сам Серж Саргсян потребовал от посредников немедленно вовлечь Нагорный Карабах в переговорный процесс. Это ухудшило нашу переговорную позицию? Кстати, при этом Серж Саргсян попытался обосновать, что проживающие в НКАО азербайджанцы должны участвовать в вопросе определения будущего статуса Арцаха в той же пропорции, в какой они проживали в НКАО в 1988 году. Зачем он это сделал, поскольку понял, что по логике содержания переговоров, в ходе предполагаемого референдума, который может состояться по истечении 100 лет, азербайджанцы могут иметь большинство в Нагорном Карабахе"? А смог ли он решить эту проблему? Конечно, нет, и именно поэтому в апреле 2018 года он говорил о безнадежном состоянии переговорного процесса, тупике и надвигающейся войне.

5. В нашей реальности пропаганда известных кругов ввела в заблуждение тем, что термины "окончательный статус Нагорного

Карабаха" и "самоопределение" обязательным образом означают независимость Нагорного Карабаха. Это, конечно, не так, потому что автономная область - это тоже статус, и область - статус, независимость тоже это статус. Проясняет ли содержание унаследованных мною переговоров эти вопросы, разъясняет ли оно, что подразумевается под статусом? Конечно же нет. Армянская сторона всегда гордилась тем, что вопрос или вопросы о возможном референдуме о статусе Нагорного Карабаха не должны иметь никаких формулировок и предполагать любой статус. Да, любой статус может означать независимость, но любой статус также может означать регион в пределах Азербайджана. Если мы добавим к этому тот факт, что в содержании переговоров не уточняется, в какой местности должен проводиться референдум, не указывается, кто должен формулировать вопрос, который будет вынесен на референдум, то окажется, что в соответствии с унаследованным мною содержанием переговоров, можно было бы вынести на референдум и следующий вопрос: согласны ли вы, что Нагорный Карабах должен быть автономной областью в составе Азербайджана? Содержание переговоров не поясняет, что означает голосование "против", независимость или "0" статус?

Кстати, в дискуссиях есть и вполне законный вопрос. Какая сегодня цель ведутся разговоры о положениях, касающихся азербайджанского населения Нагорного Карабаха в содержании переговоров? Цель одна: защитить право жителей Арцаха, перемещенных в результате 44-дневной войны, проживать в Арцахе под юрисдикцией Армении. Но это вопрос переговорной тактики и вопрос дальнейшего обсуждения", - отметил Пашинян на своей странице в Facebook.

Напомним, что в ходе интервью в режиме онлайн Никол Пашинян, в частности, заявил, что территория бывшей Нагорно-Карабахской автономной области ни на одном из этапов переговоров не рассматривалась как исключительно армянское территориальное объединение. Со слов премьера, в переговорах было зафиксировано, что в Нагорном Карабахе проживало и азербайджанское население, и защита их интересов была в повестке переговоров.

Омбудсмены Армении и Арцаха Арман Татоян и Гегам Степанян в совместном заявлении назвали опасными заявления премьера Никола Пашиняна с точки зрения прав армян Нагорного Карабаха. По оценке ЗПЧ, высказывания Пашиняна препятствуют борьбе с геноцидальной политикой Азербайджана, более того, они создают благодатную почву для новых преступлений со стороны Баку. "Они (заявления-ред.) обосновывают доминирование политических вопросов над проблемами прав человека, укрепляют ложные азербайджанские тезисы, игнорирующие права человека, и делают более осязаемыми угрозы прав наших соотечественников. Именно к этому долгие годы стремились власти Азербайджана", - отмечается в заявлении.

Президент Арцаха Араик Арутюнян, в свою очередь, отметил, что полноценное признание права карабахцев на самоопределение не терпит оговорок и компромиссов, и от имени жителей Карабаха вправе говорить только его власти. "Международное признание независимости Арцаха - главный наш вектор, и отклонения от него не может допустить ни одна власть. А значит, народ и власти Арцаха никогда и ни за что не признают какой-либо статус в составе Азербайджана", - отметил Арутюнян. Он подчеркнул, что в плане как статуса, так и демографии возвращение в прошлое невозможно. Отметив, что жизненно важные интересы и права нашего народа не подлежат торгу, Арутюнян заявил, что, территориальная целостность Карабаха должна быть восстановлена на тех территориях, на которых он был провозглашен в 1991 году. "Посему наши территории должны быть деоккупированы, а жители - вернуться к родным очагам", - отметил он.