Понедельник, 27 Декабря 2021 12:25

АрмИнфо. По положению на 27 декабря в Армении получили вакцину от коронавируса 1 626 738 человек. Об этом сообщает пресс-служба Министерства здравоохранения.

Согласно источнику, из общего числа вакцинированных, первым компонентом вакцинировалось 934 028 человек, и соответственно вторым

- 692 082.

По данным Министерства на 13 декабря, львиная доля вакцинированных первым и вторым компонентом приходится на граждан в возрасте от 35 до 64 лет (58,2% и 60,5% соответственно), далее следует возрастная группа от 18 до 34 лет (27,2% и 24,29% соответственно), на долю граждан в возрасте выше 65 лет приходится соответственно 14,5% и 15,2%, и наименьший процент составляет группа в возрасте от 12 до 17 лет (0,1% и 0,01%).

Напомним, что правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer.

Как сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, вакцины поступят в Армению до конца 2021 года. Власти РА, ожидают также, что получат новые партии вакцины в дар от зарубежных партнеров.

Вместе с тем, на сегодняшний день в Армении без каких-либо ограничений доступны антиковидные препараты российского производства (Спутник V), британо-шведского (AstraZeneca) и китайского (Коронавак и Синофарм) и <Спайквакс> производства американской компании Moderna.