Понедельник, 27 Декабря 2021 12:24

АрмИнфо. Постоянная комиссия НС Республики Арцах по внешним сношениям накануне, 26 декабря созвала внеочередное заседание, которое вел заместитель председателя комиссии Марсель Петросян.

Как сообщает пресс-служба НС НКР, на заседании был обсужден текс заявления Национального собрания Республики Арцах "Об опасностях и вызовах, угрожающих суверенитету и субъектности Республики Арцах".

После обсуждения позиций и точек зрения фракций текст заявления был поставлен на голосование и 3 голосами "за" был удостоен положительного заключения комиссии. Заявление будет представлено на внеочередном заседании НС, которое состоится 27-го декабря в 11:00.

Отметим, что заседание было созвано после умозаключений, озвученных премьер- министром РА Николом Пашиняном на он-лайн пресс-конференции 24 декабря