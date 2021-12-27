Понедельник, 27 Декабря 2021 12:23

АрмИнфо. Оценки премьер-министра Армении, озвученные во время прошедшей пресс-конференции крайне опасны для жизненно важных прав армян Арцаха и препятствуют защите от политики геноцида со стороны Азербайджана.

Об этом говорится в совместном заявлении Омбудсменов Армении и Арцаха Армана Татояна и Гегама Степаняна. <Подходы, озвученные на пресс-конференции премьер Армении 24 декабря, полностью противоречат естественным правам безопасности арцахских армян и создают благодатную почву для нарушений со стороны Азербайджана. Эти подходы в корне ставят под угрозу естественное право на национальное самоопределение>, - подчеркнули ЗПЧ двух республик, добавив, что в словах премьер-министра РА полностью игнорируется то, что власти Азербайджана продолжают политику государственной ненависти и вражды по отношению к армянам.

Татоян и Степанян также обратили внимание на тот факт, что в заявлении премьера Армении игнорируется тот факт, что в 1923 году азербайджанский народ проводил последовательную дискриминационную политику преследований, лишений, лишений, зверств и других незаконных средств для выселения армян из Нагорно-Карабахской автономной области (НКАО), где на тот период 95% населения составляли армяне.

<Азербайджанская государственная политика ненависти и вражды к Армении заключается в том, что в 2020 году во время войны это привело к массовым этническим чисткам в Арцахе, разрушению городов и сел (Степанакерт, Мартуни, Шуши, Гадрут и др.), лишению людей их крова, пыткам и зверствам, убийствам, осквернению и разрушению церквей.

После войны азербайджанские вооруженные силы под эгидой азербайджанских властей продолжают нарушать жизненно важные права народа Арцаха, убивать мирных жителей.

Мы считаем оценки премьер-министра РА крайне опасными. Они обосновывают верховенство политических вопросов над правами человека, усиливают ложные тезисы Азербайджана, игнорирующие права человека>, - подчеркнули ЗПЧ Армении и Арцаха.

Омбудсмены выразили убеждение, что политика игнорирования национального самоопределения, прав человека и гарантий этих прав и воспрепятствования их защите любой ценой создала благодатную почву для зверств, варварств и этнических чисток, имевших место во время 44-дневной войны.

Вместе с тем, они настоятельно призвали всех прекратить игнорировать права человека, создавая благодатную почву для ложных азербайджанских тезисов, исключить подчинение прав человека политическим вопросам, а также воздерживаться от создания искусственных препятствий для защиты прав соотечественников, особенно в международных инстанциях.

Отметим, что 24 декабря Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся он-лайн пресс-конференции для СМИ и общественных организаций выступил с массой умозаключений по поводу карабахского урегулирования.

По его убеждению, в течение всего почти 30-летнего историю вопрос ни один из представителей армянских властей не оспаривал прав, проживавших в НКАО азербайджанцев и никогда Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) не рассматривалась как исключительно армянское образование, потому что в НКАО, во всяком случае, как считает Пашинян, в переговорах это зафиксировано, жили и азербайджанцы. И защита их прав была в <теме переговоров>. Когда речь шла о референдуме о статусе Нагорного Карабаха, речь шла об участии всего населения, не только армянского населения, но и азербайджанского, сказал он. Отсюда Пашинян сделал гипотетический вывод, что если бы референдум происходил по <армянской логике>, то возникает вопрос, <могли бы в этой же логике азербайджанцы НКАО воспользоваться правом на самоопределение от НКАО>? Он считает, что армянская сторона на переговорах приняла тот факт, что НКАО является не только армянским образованием, но как минимум армяно­азербайджанским, в смысле демографической структуры населения в условиях, что в НКР жили ранее и азербайджанцы.

Он также заверил, что в 2016 ом параметры статусного решения вопроса сопредседатели решили передать на рассмотрение в СБ ООН. <Когда это в СБ ООН, решение очень прогнозируемо, потому что в 1993 году СБ ООН принял резолюцию, в которой говориться, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана, а Нагорный Карабах называется Нагорно-Карабахская область Азербайджана. И если фиксируется этот статус Нагорного Карабаха, означает, что уточнение окончательного статуса должно происходить по Конституции Азербайджана. Вот эта катастрофа произошла в 16 ом году> - сказал Никол Пашинян.

В Степанакерте жестко отреагировали на это заявление премьера Армении, напомнив, что возврата к прошлому нет, и никто не может говорить от имени народа Арцаха, кроме властей НКР. В Арцахе также подчеркнули, что никогда не будут в составе Азербайджана, и ни в каком статусе.