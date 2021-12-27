Понедельник, 27 Декабря 2021 12:22

АрмИнфо. Только власти Республики Арцах имеют право говорить от имени народа Арцаха. Об этом президент Арцаха Араик Арутюнян написал в своем Facebook, комментируя заявления премьер-министра РА Никола Пашиняна, сделанные в ходе онлайн пресс-конференции 24 декабря по части дальнейшей судьбы Нагорного Карабаха.

<Дорогие соотечественники!

Касаясь последних заявлений премьер-министра Республики Армения Никола Пашиняна об азербайджано-карабахском конфликте и вызванной ими озабоченности, особенно среди армянства Арцаха, хотел бы выделить некоторые основные позиции, которые я отмечал в своих обращениях и заявлениях.

1. Полноценное признание права армян Арцаха на самоопределение не подлежит оговоркам и уступкам, исключительным правообладателем этого вопроса являются армяне Арцаха. Таким образом, только власти Республики Арцах уполномочены говорить от имени народа Арцаха.

2. Международное признание независимости Республики Арцах - наш главный ориентир, и ни одно правительство не может позволить себе отклониться от этой линии. Поэтому народ и власти Арцаха никогда и никоим образом не примут какой-либо статус в составе Азербайджана.

3. Не только с точки зрения статуса, но и демографии, возврата к прошлому быть не может. О каком совместном проживании идет речь, если Азербайджан продолжает подпитывать свою общественность ненавистью к армянам, и готовит его не к миру, а к изгнанию армян из Арцаха? Конечно, мы за мирное урегулирование конфликта и готовы приложить усилия в этом направлении, но жизненно важные права, интересы и требования нашего народа не подлежат обсуждению.

4. Территориальная целостность Республики Арцах должна быть восстановлена по меньшей мере на тех территориях, в рамках которых в 1991 г. была провозглашена Республика Арцах. Следовательно, наши оккупированные территории должны быть деоккупированы, и их жители должны иметь возможность вернуться в свои родные очаги.

5. Что касается безопасности Арцаха, то мы продолжим наши усилия по укреплению потенциала Армии обороны, а российские миротворческие силы должны оставаться в Арцахе на постоянной и бессрочной основе до окончательного и справедливого урегулирования конфликта и предоставления дополнительных международных гарантий безопасности.

6. Не касаясь деталей переговорного процесса в прошлом, следует просто констатировать, что сейчас гораздо более ответственный и решающий момент. Поэтому у нас нет права на ошибку, иначе эта ошибка может стать судьбоносной для Арцаха и Матери-Армении.

7. Если какой-либо армянин хочет поддержать Арцах, он должен учитывать волю и цели армян Арцаха или же просто не мешать.

8. Все власти временны, но наши цели и позиции должны отстаиваться твердо и неукоснительно. Крайне важно единство вокруг наших национальных ценностей и целей, и, как я уже отметил, ориентиром каждого армянина и властей в вопросе урегулирования азербайджано-карабахского конфликта должны быть воля и цели армян Арцаха.

Арцах был армянским на протяжении тысячелетий и останется армянским. У армян Арцаха достаточно воли и стратегического терпения для продолжения этой борьбы. Вне зависимости от чьей-либо воли и мнения, я уверен, что армяне Арцаха продолжат свою справедливую борьбу за международное признание независимости Арцаха и защиту Родины>, - подчеркнул Арутюнян.

Отметим, что 24 декабря Премьер-министр Армении Никол Пашинян в ходе состоявшейся он-лайн пресс-конференции для СМИ и общественных организаций выступил с массой умозаключений по поводу карабахского урегулирования. По его убеждению, в течение всего почти 30-летнего историю вопрос ни один из представителей армянских властей не оспаривал прав, проживавших в НКАО азербайджанцев и никогда Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) не рассматривалась как исключительно армянское образование, потому что в НКАО, во всяком случае, как считает Пашинян, в переговорах это зафиксировано, жили и азербайджанцы. И защита их прав была в <теме переговоров>. Когда речь шла о референдуме о статусе Нагорного Карабаха, речь шла об участии всего населения, не только армянского населения, но и азербайджанского, сказал он. Отсюда Пашинян сделал гипотетический вывод, что если бы референдум происходил по <армянской логике>, то возникает вопрос, <могли бы в этой же логике азербайджанцы НКАО воспользоваться правом на самоопределение от НКАО>? Он считает, что армянская сторона на переговорах приняла тот факт, что НКАО является не только армянским образованием, но как минимум армяно­азербайджанским, в смысле демографической структуры населения в условиях, что в НКР жили ранее и азербайджанцы.

<Когда я говорю, что в 2016 году в переговорном процессе произошла катастрофа- сопредседателями были предложены 3 пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не было упомянуто, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. В этих пакетах было отмечено, что вопрос уточнения временного статуса должен быть перенесен в Совбез ООН и СБ ООН проконсультировавшись с Азербайджаном, с Арменией, с сопредседателями МГ, с председателем ОБСЕ, принял решение, относительно указанных мною систем, о применении юридических и практических нюансов. Но в 2016 ом параметры статусного решения вопроса сопредседатели решили передать на рассмотрение в СБ ООН.

Прогнозируемо ли какое решение примет СБ ООН, потому что вопрос в том, до выяснения окончательного статуса, при получении временного статуса, частью какой страны является Карабах? Когда это в СБ ООН, решение очень прогнозируемо, потому что в 1993 году СБ ООН принял резолюцию, в которой говориться, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана, а Нагорный Карабах называется Нагорно-Карабахская область Азербайджана. И если фиксируется этот статус Нагорного Карабаха, означает, что уточнение окончательного статуса должно происходить по Конституции Азербайджана. Вот эта катастрофа произошла в 16 ом году> - сказал Никол Пашинян.