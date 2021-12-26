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 Воскресенье, 26 Декабря 2021 11:35
Марианна Мкртчян

Чья правда в вопросе определения судьбы Нагорного Карабаха?

Чья правда в вопросе определения судьбы Нагорного Карабаха?

АрмИнфо. Каждое новое заявление лидера Армении о процессе урегулирования нагорно-карабахского конфликта вызывает всё больше вопросов и недоумения. Не только рядовые граждане, но и люди, которые как казалось бы более или менее профилировались в этом вопросе всё больше погрязают в атмосферу замешательства. При чем эти заявления противоречат не только словам прошлых глав армянского государства, которые десятилетиями занимались урегулирование этого вопроса, но и сигналам, посылаем ранее не только из стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ, но и даже из Баку.

Так, накануне, премьер-министр РА Никол Пашинян в своем очередном онлайн-интервью выступил с резонансным заявлением. По его заверению, в течение всей почти 30-летней истории вопроса, ни один из представителей армянских властей не оспаривал прав, проживавших в НКАО азербайджанцев и никогда Нагорно-карабахская автономная область (НКАО) не рассматривалась как исключительно армянское образование. Потому что в НКАО, во всяком случае, как считает Пашинян, в переговорах это зафиксировано, жили и азербайджанцы. И защита их прав была в «теме переговоров». Когда речь шла о референдуме о статусе Нагорного Карабаха, речь шла об участии всего населения, не только армянского населения, но и азербайджанского, сказал он. Отсюда Пашинян сделал гипотетический вывод, что если бы референдум происходил по «армянской логике», то возникает вопрос, «могли бы в этой же логике азербайджанцы НКАО воспользоваться правом на самоопределение от НКАО»? Какие отношения должны были возникнуть в этом случае, - задается своим же вопросом Пашинян. 

«Когда я говорю, что в 2016 году в переговорном процессе произошла катастрофа, я имею ввиду именно этот контекст, который многослоен. В 2016 году сопредседателями были предложены 3 пакета предложений, в которых впервые с 2011 года не было упомянуто, что Нагорный Карабах получает промежуточный статус. Но катастрофа даже не в этом. В этих пакетах было отмечено, что вопрос уточнения временного статуса должен быть перенесен в Совбез ООН и СБ ООН проконсультировавшись с Азербайджаном, с Арменией, с сопредседателями МГ, с председателем ОБСЕ, принял решение, относительно указанных мною систем, о применении юридических и практических нюансов. Проблема в том, что в течение всего переговорного процесса, армянская сторона делала все, чтобы решение вопроса было в компетенции МГ ОБСЕ. Но в 2016 ом параметры статусного решения вопроса сопредседатели решили передать на рассмотрение в СБ ООН. Прогнозируемо ли какое решение примет СБ ООН, потому что вопрос в том, до выяснения окончательного статуса, при получении временного статуса, частью какой страны является Карабах? Когда это в СБ ООН, решение очень прогнозируемо, потому что в 1993 году СБ ООН принял резолюцию, в которой говориться, что признается территориальная целостность и нерушимость границ Азербайджана, а Нагорный Карабах называется Нагорно-Карабахская область Азербайджана. И если фиксируется этот статус Нагорного Карабаха, означает, что уточнение окончательного статуса должно происходить по Конституции Азербайджана. Вот эта катастрофа произошла в 16-ом году» - сказал Никол Пашинян.

Далее он попытался опровергнуть заявление третьего президента РА Сержа Саргсяна о том, что в 2018 году он оставил переговорное наследие, по которому Арцах оставался армянским.  «Но я и с этим выражением не согласен, потому что Арцах не целиком оставался армянским, потому что имеется ввиду состав населения, а по переговорам Арцах должен был иметь и армянское и азербайджанское население. Должна была быть в Нагорном Карабахе законодательная власть? Да, должна. Но она не должна была быть армянской, там должна была быть армянская квота и азербайджанская квота. В Нагорном Карабахе должен был быть орган местного самоуправления? Да. Но, эти органы должны были быть не только армянскими, но и азербайджанскими. Этот документ был не только следствием апрельской войны, но и причиной», - парировал Пашинян, при этом констатировал, что не представляется возможным признание статуса Арцаха вне Азербайджана.

Однако, данная логика премьера Армении вызывает некое недоумение, ведь Серж Саргсян никогда не говорил, что в Нагорном Карабахе не могут проживать азербайджанцы, однако от этого факта Арцах бы не стал менее армянским, в случае международного признания его статуса. Ни для кого не секрет, что преобладающее население НКАО составляли армяне, и даже в случае референдума, их голос не мог сыграть решающую роль. Как известно, в 1991 году «За» независимость республики проголосовало 99,98 % избирателей. Бойкотировался азербайджанским населением Нагорного Карабаха, составлявшего около 21 % населения бывшего НКАО на момент 1989 года, а явка составила более 82%.  Очевидность того, что даже при участии азербайджанского населения в референдума, результаты были бы практическими такими же не вызывает сомнения.

Стоит также заметить, что третий президент РА Серж Саргсян на 17-ом съезде Республиканской партии Армении заявил, что в 2018 году его целью было не удержаться у власти, а удержать Арцах любой ценой, который был гарантией безопасности Армении. Саргсян еще раз повторил, что был выдвинут на пост премьер-министра только для того, чтобы укрепить позиции РА в переговорном процессе по Арцаху и избежать сегодняшней трагедии. "Разве не было ясно, что неблагоприятное решение арцахского вопроса обойдется Армении слишком дорого? Я был в этом убежден, хотя меня обвиняли в желании остаться у власти навсегда", - отметил третий президент РА.

Он напомнил, что всегда был сторонником мирного урегулирования нагорно-карабахского конфликта на основе компромиссов, в рамках красных линий, понятных нам и международному сообществу. По его словам, этой красной линией, очерченной кровью армянского народа, являлось право народа Арцаха на самоопределение. "Я вёл переговоры десять лет подряд, основываясь на одном принципе: не то, что мы дадим, а то, что мы получим.  Во всех переговорных документах мы последовательно разрабатывали важные детали механизмов, процессов и международных гарантий, связанных с реализацией права народа Арцаха на самоопределение. Я оставил переговорный пакет, в котором были защищены жизненно важные интересы армянского народа, где Арцах оставался армянским, это было приемлемо для международного сообщества, в частности, для стран-сопредседателей Минской группы ОБСЕ", - сказал Саргсян.

 

В качестве правдивости этих слов Саргсяна могут служить признания президента Азербайджана Ильхама Алиева, который осенью 2016 года пожаловался на то, что в кулуарах переговоров на него оказывается давление по вопросу признания Арцаха.

«На нас за закрытыми дверями оказывается давление с целью принудить к соглашению на признание независимости Нагорного Карабаха. Мы не раскрываем многие детали, потому что есть правила дипломатии», - сказал Ильхам Алиев в ходе выступления на заседании кабинета министров. По его словам, против Азербайджана в этом вопросе проводится активная кампания.

«Основная цель проводимой против нас со стороны западной прессы и неправительственных организаций кампании очернения, клеветы и оскорблений, а также действующей у нас «пятой колонны» - заставить нас признать независимость Нагорного Карабаха», - сказал Ильхам Алиев.

 

Еще одним примером в пользу слов скорее прежних трех президентов РА о переговорном процессе по карабахскому урегулирования, чем в пользу заявления действующего премьера являются заявления, сделанное уже бывшим сопредседателем Минской группы ОБСЕ Игорем Поповым от Российской Федерации. На данные откровения его побудили в ноябре 2020 года, и в январе текущего года словам премьер-министра РА Никола Пашиняна. В частности, в первом заявлении речь шла о заявления Пашиняна о том, что вопрос передачи Шуши Азербайджану всегда был на повестке переговоров.

Тогда, Попов заявил, что этот вопрос никогда не стоял на повестке переговоров. Слова Попова подтвердили и в МИД Армении. «Вопрос Шуши никогда не стоял в повестке переговоров», - заявили в армянском МИД парируя Пашиняну.

Позже, в январе текущего года Попов  опроверг  утверждения, перечисленные в статье Пашиняна «Истоки 44-дневной войны», где утверждалось, что вопрос статуса никогда не обсуждался, и все сводилось лишь к передаче 7 районов Азербайджану.

Тогда Попов подчеркнул, что Россия никогда не сводила урегулирование в Нагорном Карабахе лишь к возвращению Азербайджану семи районов региона, забыв вопрос о его статусе.

«Под российскими предложениями (план Лаврова – ред.), вероятно, подразумевается план поэтапного урегулирования, последняя редакция которого передана сторонам в июне 2019 г. сопредседателями Минской группы ОБСЕ.

В основе этого плана, во многом совпадающего с Казанским документом, лежат базовые принципы НКУ, среди которых возвращение Азербайджану на первом этапе пяти районов, а на втором – двух, причем – подчеркну это особо – в увязке с определением статуса Нагорного Карабаха. Среди других отражающих интересы Еревана элементов первого этапа – признание за Нагорным Карабахом прав, обеспечивающих организацию полноценной жизнедеятельности его населения, участие представителей НК в заседаниях ОБСЕ, снятие блокады, открытие границ, принятие сторонами обязательств о неприменении силы и другое. Поэтому утверждать, что Россия предлагала вернуть семь районов «за просто так», забыть про статус и успокоиться – не соответствует действительности.

Что касается вариантов решения проблемы окончательного статуса Нагорного Карабаха, то лежавшие в последние годы на переговорном столе предложения предусматривали в качестве конечной цели, цитирую: «определение окончательного правового статуса Нагорного Карабаха путем проведения в сроки, согласованные сторонами, под эгидой ООН или ОБСЕ всенародного голосования, выражающего свободное волеизъявление населения Нагорного Карабаха и имеющего юридически обязательный характер в соответствии с нормами и принципами международного права. При этом формулировки вопроса или вопросов, выносимых на голосование, не будут ничем ограничиваться, а любой результат голосования будет уважаться сторонами». Кстати, ширину и статус Лачинского коридора также предлагалось рассмотреть только на втором этапе с учетом возвращения Азербайджану Кельбаджарского и Лачинского районов.

Ни армянская, ни азербайджанская стороны не отвергали эти предложения, хотя полного согласия достичь не удавалось, но главное – переговоры велись на регулярной основе. Вплоть до 2018 г., когда Ереван выдвинул новые подходы», - подчеркнул тогда Попов.

 

Перечитывая это заявление российского посредника Игоря Попова не остается со мнений по вопросу того, кто говорит правду, а кто пытается спекулировать на этой теме, водя общество так сказать за нос и играя на струнах самых тонких чувств армянского народа.

При этом, анализируя все заявления действующего премьера после прошлогодней войны по нагорно-карабахскому урегулирования, не остается сомнений – исход переговоров для армян Карабаха будет не просто печальным, но даже трагическим. И некогда так рьяно кричащий «Арцах – это Армения и точка» Никол Пашинян без зазрения совести распрощается с Нагорно-Карабахской Республикой, передав исконные армянские территории Азербайджану, и оформив все правовые рамки для этого процесса на радости Баку.

И на этой печальной ноте хотелось напомнить о том, когда был создан Азербайджан и чьи это земли исторически, кто их передал азербайджанской стороне и в какой период, параллелями слов президента РФ о том, кому принадлежал Донбасс.  «Он изначально, даже при организации Советского Союза в 1922-1924 годах не мыслил себя иначе, как частью России. Но его туда [лидер Октябрьской революции Владимир] Ленин с сотоварищами затолкнули силой. Сначала решили взять в Россию, а потом сказали: "Надо перерешить!"», — рассказал Путин, добавив, что большевики сделали это вопреки мнению народа Донбасса.


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