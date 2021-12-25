Суббота, 25 Декабря 2021 15:38

АрмИнфо. В столичной мэрии ожидаются кадровые изменения. Об этом в ходе брифинга 25 декабря заявил новый градоначальник Еревана Грачья Саргсян.

В частности на должность первого заместителя мэра, которую ранее занимал сам Саргсян, по его словам, будет назначен секретарь фракции <Мой шаг> Совета старейшин Левон Ованнисян. <Он имеет достаточно большой опыт в финансовой сфере. Уверен, что на должности 1-го заместителя мэра окажет существенную поддержку нашей команде и поспособствует развитию Еревана>, - сказал мэр. При этом он не исключил кадровые изменения и по части других заместителей. Однако официальных решений на данный момент, по его словам, нет.

Говоря о деятельности административных районов Еревана, мэр выразил удовлетворение работой главы Шенгавитской администрации, а по части других районов отметил, что возможны кадровые изменения.