Суббота, 25 Декабря 2021 11:32

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 7 084 теста на коронавирус, из коих было выявлено 118 новых случаев заражения (1,6%), при этом выздоровело 328 человек, скончалось - 3.

Согласно источнику, по положению на 11:00 25 декабря фактическое лечение получает 4 628 пациентов.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 530 000 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 344 379 человек (13,6% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 330 311 (95,9%), скончалось - 7 942 (2,3%)