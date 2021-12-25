Суббота, 25 Декабря 2021 09:48

АрмИнфо. Накануне стало известно о кончине народного артиста России Владимира Михайловича Татосова - советского и российского актёра театра и кино. Татосов скончался из-за коронавируса. Ему было 96 лет, у него была и онкология.

Как сообщают Вести.ру, Татосов работал в Большом драматическом театре у Товстоногова, много лет проработал на киностудии «Ленфильм», снимался во многих фильмах. Татосов окончил Театральную студию Свердловского драматического театра. Работал в в БДТ имени Горького в Санкт-Петербурге, Петербургском академическом театре комедии, снимался в кино. Владимир Михайлович запомнился зрителю по ролям в фильмах "Крах инженера Гарина", "Посылка для Светланы", "Шестое июля", "Шерлок Холмс и доктор Ватсон: Двадцатый век начинается" и многим другим. В товстоноговском БДТ Татосов играл в спектакле Агамирзяна "Я, бабушка, Илико и Илларион", где сорокалетний тогда артист сыграл незабываемую роль мальчишки Зурико.

На земле предков в Армении артист последний раз побывал в возрасте 86 лет. Он нергично рассказывает о себе, своем творческом пути, интересных эпизодах из жизни, друзьях - знаменитых актерах. В Армении он снимался в фильме Левона Исаакяна и Генриха Маляна сниматься в фильме об армянском цирке - "Путь на арену" о Енгибарове. «Когда меня пригласили, я согласился без размышлений. Этому были две причины: во-первых, Армения – земля моих предков, и я не мог не воспользоваться возможностью припасть к своим истокам. Во-вторых, в фильме снимался Леонид Енгибаров, с которым я еще не был знаком», - вспоминал артист.