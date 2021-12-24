Пятница, 24 Декабря 2021 22:43

АрмИнфо.С января следующего года в Армении откроется Торговый дом Казахстана в Армении, и Торговый дом Армении в Казахстане. Об этом сообщил в ходе видеомоста Москва-Минск-Ереван-Кишенев руководитель направления СНГ Торгово­промышленной палаты Республики Армения Карен Иванов.

В этом контексте он сообщил, что данный пилотный проект был разработан в рамках заседания армяно-казахстанской межправительственной комиссии.

<Это зеркальные торговые дома, две структуры, которые будут осуществлять абсолютно идентичную работу>, - отметил Иванов.

По его словам, Торгово-промышленная палата Армении и Национальная палата предпринимателей Казахстана <Атамекен> выступят соучредителями данных структур, а со стороны Министерств экономик двух стран будет оказана официальная поддержка.

<Игроки - производители наших стран смогут отправлять товары, которые посчитают правильными и возможным для реализации в той или иной стране>, - сказал он.

Отметим, что по данным Статкомитета, за 10 месяцев с.г. Армения и Казахстан увеличили объем взаимной торговли на 56,9% до $14.1 млн. При этом экспорт увеличился на 81,5% , составив $8.7 млн., импорт - на 29% до $5.4 млн.