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АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не стоит.
"Сейчас мое мнение – парламентскую форму правления менять не стоит. Хотя так считают не все. Например, президент республики придерживается иного мнения. Но я остаюсь при своем мнении", - сказал Пашинян во время онлайн-пресс-конференции, сообщает РИА - Новости.
Вместе с тем, по его словам, при возможных конституционных реформах он не хочет, чтобы основывались только на его мнении.
Ранее Пашинян подписал распоряжение о начале формирования совета по конституционным реформам. Согласно документу, совет возглавит министр юстиции страны. В него предполагается включить представителя Армении в Европейском суде по правам человека, главу парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, Омбудсмена республики, представителей высшего судебного совета, парламентских фракций, внепарламентских партий, общественных организаций.
Согласно распоряжению, совет на конкурсной основе должен сформировать профессиональную комиссию из пяти человек. Министру юстиции поручено в течение месяца разработать и представить в аппарат премьера порядок формирования совета по конституционным реформам и его деятельности.
|Никол Пашинян выступил с массой умозаключений по поводу истории карабахского урегулирования
|Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не надо
|Пашинян: Армения заинтересована в подписании всеобъемлющего мирного соглашения
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|Семьи Армении ежемесячно будет получать по $100 при рождении 3-го и последующего ребенка до достижения ими 6-летнего возраста
|За сутки в Армении подтвердилось 129 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 295 человек
|Вице-спикер: Армения подтверждает поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тегеран: Региональный формат "3+3" может поспособствовать укреплению мира и стабильности в регионе
|Шойгу: Российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе
|Лавров и Мирзоян подтвердили заинтересованность в скорейшей реализации мер по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе
|Секретарь Совбеза РА: Повестки дня по нормализации армяно-турецких отношений еще нет
|Секретарь Совбеза Армении на встрече с иранскими парламентариями указал важность запуска железной дороги Ереван-Нахиджеван-Джульфа
|Генсек ОДКБ и министр обороны Армении обсудили приоритеты армянского председательства в Организации
|Совет старейшин Ереван выбрал нового мэра
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|Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск
|НАН РА: Армянский генофонд имеет непрерывную генетическую историю, насчитывающую свыше 6000 лет
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|Кремль: Ведется подготовка встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге до конца года
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
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