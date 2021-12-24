Пятница, 24 Декабря 2021 22:29

АрмИнфо. Премьер-министр Армении Никол Пашинян считает, что парламентскую форму правления в Армении менять не стоит.

"Сейчас мое мнение – парламентскую форму правления менять не стоит. Хотя так считают не все. Например, президент республики придерживается иного мнения. Но я остаюсь при своем мнении", - сказал Пашинян во время онлайн-пресс-конференции, сообщает РИА - Новости.

Вместе с тем, по его словам, при возможных конституционных реформах он не хочет, чтобы основывались только на его мнении.

Ранее Пашинян подписал распоряжение о начале формирования совета по конституционным реформам. Согласно документу, совет возглавит министр юстиции страны. В него предполагается включить представителя Армении в Европейском суде по правам человека, главу парламентской комиссии по государственно-правовым вопросам, Омбудсмена республики, представителей высшего судебного совета, парламентских фракций, внепарламентских партий, общественных организаций.

Согласно распоряжению, совет на конкурсной основе должен сформировать профессиональную комиссию из пяти человек. Министру юстиции поручено в течение месяца разработать и представить в аппарат премьера порядок формирования совета по конституционным реформам и его деятельности.