Пятница, 24 Декабря 2021 22:19

АрмИнфо. Ничего нового, ничего из того, что не входило бы в общую повестку дня армяно-азербайджанских переговоров во время короткой беседы с глазу на глаз с Ильхамом Алиевым в Брюсселе не было, заявил, отвечая на вопросы СМИ, премьер-министр Армении Никол Пашинян.

Говоря об открытии региональных коммуникаций, Пашинян отметил, что вопрос должен быть разбит по частям. Во-первых, необходимо рассматривать эту задачу с точки зрения оформления юридических основ. Если речь идет об открытии дороги между Азербайджаном и Нахичеваном, то она рассматривается с точки зрения открытия всех коммуникацийв регионе, в том числе и Армения должна иметь дороги через Азербайджан. Как отметил Пашинян, в регионе все игроки должны получить свои коммуникационные интересы, должен работать не только путь «Север - Юг», но и «Восток - Запад». При этом должны быть и гарантии безопасности этих путей, возможно и посредством режима сопровождения грузов. Пашинян отметил, что все эти коммуникации не предполагают отказа от суверенности, об этом и речи не может быть, так как много раз говорилось, что рассматривать вопрос с точки зрения «коридорной логики» эти вопросы Армения не собирается.

Пашинян отметил, что Армения заинтересована в подписании всеобъемлющего мирного соглашения, что исходит из позиции об открытии новой мирной эры для всего региона. Другое дело, что это мирное соглашение имеет свои нюансы, условия, которые будут решаться путем трудных переговоров. И конечно в процессе переговоров каждая сторона будет тянуть одеяло на себя. Но при этом, как отметил Пашинян, хорошо бы, чтобы переговорный стол не был бы столом конфликта, чтобы идти к мирному договору через поиск общих интересов.

Пашинян выразил мнение, что на недавней встрече в Сочи с точки зрения развития диалога ему показалось, что противная сторона дает такие сигналы, но последующие события привели к мысли, что возможно «в чем-то мы друг друга не поняли». Но после встречи в Брюсселе, кажется, что ситуация улучшилась. Пашинян поблагодарил руководство ЕС и Франции за организацию этих встреч и отдельно президента РФ Владимира Путина за его усилия мирному процессу и по организации встречи в Сочи, которая благодаря его позиции внесла в переговоры «нотки человечности». По его словам, переговоры позволили приблизиться к практическим вопросам. Но эта практичность пока находится на стадии «прощупывания».

Пашинян отметил, что не исключает, что на предстоящем неформальном саммите глав государств СНГ в Санкт-Петербурге, куда при официальном получении приглашения, он безусловно будет присутствовать, вполне возможны контакты с президентом Азербайджана. Вместе с тем, премьер отметил, что у Армении будет сформирована позиция по поводу возможного вступления Азербайджана в наблюдатели ЕАЭС в том случае, когда будет понятно, что эта страна настроена на конструктивную позицию по установлению мира в регионе, открытию коммуникаций и проблеме Арцаха.

Говоря о взаимоотношениях с Турцией Пашинян выразил мнение, что это довольно сложный и болезненный для общества вопрос. Пока, по его словам, нет особых причин для оптимизма, и больших надежд пока иметь не стоит. В этом плане он все же счел важным продвигаться в направлении открытия границы и железнодорожного сообщения. В этом плане он подчеркнул важность начала армяно-турецких консультаций и назначения переговорщиков, а отвечая на вопрос о дипломатической неопытности армянского переговорщика Рубиняна, подчеркнул, что за ним будет стоять и поддерживать серьезная, компетентная и опытная команда. Он счел возможным в дальнейшем и встречу с президентом Турции, если работа переговорщиков будет удачной и такая встреча станет необходимостью. При этом он отметил, что вопрос признания Геноцида армян с международной повестки дня не снимается, а что касается Турции, то Армения никогда этот вопрос не ставила перед ней в качестве предусловия для нормализации отношений.

Возвращаясь к региональной проблематике и к новому предложенному Россией формату региональных консультаций «3+3», Пашинян отметил его полезность для решения общих для всех стран региона задач посредством периодических встреч. Это полезная, по его мнению, региональная площадка, где страны могут с одной стороны защищать свои, с другой – решать общие стратегические задачи.