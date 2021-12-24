Пятница, 24 Декабря 2021 17:48

АрмИнфо.Любое согласованное или окончательное соглашение по нормализации армяно-турецких отношений должно пройти определенный процесс. Подобное мнение в интервью ArabNews выразил президент РА Армен Саркисян, касаясь перспектив нормализации армяно-турецких отношений. <Должно быть также публичное обсуждение по этому вопросу, любое соглашение, пройдя все этапы, должно лечь ко мне на стол:

Было бы неправильно с моей стороны делать заключения, давать оценки или комментировать то, что еще не началось, не дошло до моего стола. Как только это соглашение окажется у меня на столе, вы услышите мой голос>, - сказал Саркисян.

При этом он добавил, что как президент может подписать его, если посчитает, что это соответствует национальным интересам государства, Армении и, в целом, армян мира. <Или у меня будет возможность не подписывать, а направить документ в Конституционный суд, чтобы высокопоставленные юристы рассмотрели вопрос, проконсультировали меня>, - добавил президент РА.

Касаясь воздействия хороший отношений Пакистана с Азербайджаном и Турцией на Армению, Саркисян отметил, что этот факт очень плохо сказывается на РА.

<У нас не дипломатических отношений с Пакистаном. Если честно, мы должны попытаться их построить. Я не согласен с мнением, что если кто-то поддерживает моего оппонента или врага, то мы не должны с ним разговаривать ...С того момента, как мы начнем выстраивать дипломатические отношения с Пакистаном, налаживать связи, может быть, их позиция по Кавказу будет иной>, - предположил президент, при этом добавив, что он думал над тем, как выстроить армяно-пакистанские отношения.

По убеждения Саркисяна, Пакистан - это страна, которую нельзя игнорировать. "Особенно в нашем регионе, особенно когда мы говорим о его очевидной поддержке Азербайджана и Турции. Мы не в состоянии начать войну с Пакистаном. Мы должны попытаться начать диалог и посмотреть, к чему он нас приведет. Я не вижу противоречия между диалогом с Пакистаном и нашими глубокими <хорошими отношениями> с Индией. У нас очень хорошие исторические отношения с этой страной, армяне живут в Индии тысячи лет>, - подытожил президент РА.

Отметим, что между Армений и Пакистаном нет дипломатических отношений. Пакистан увязал признание независимости РА с нагорно­карабахским конфликтом, где он поддерживает азербайджанскую сторону.