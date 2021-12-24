Пятница, 24 Декабря 2021 17:33

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 27 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 больница N3 (односторонне), жилые дома 19, 19/6 на улице Дзорапи; жилой дом 7/1 на улице Налбандяна, жилой дом 4/3 на улице Арами, жилой дом 2/5 на улице Абовяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилые дома 3 на улице Аветисяна, 45 на улице Караханяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в 7-ом Норкском массиве;

11:00-17:00 собственные дома 1-33 на улице Бурназяна, жилые дома 19, 21, 23 на улице Глинки, собственные дома 1-20 на улице Лисиняна, жилые дома 2, 4, 14 на улице Лисиняна, собственные дома 2-30 (четные) на улице Белинского, собственные дома 2, 4, 6, 6А, 12-24 (четные) на улице Мичурина, собственные дома 1-4, 3-33 на улице Неркрасова, 8-16, 25-43, 45-49 на улице Сасунци Давида, жилой дом 13 на улице Сасунци Давида, 4-36 на улице Мурацана, 9-33 на улице Суворова, 89-129 на улице Ачемяна, собственные дома 4-21, 11 на улице Ачемяна, жилые дома 28, 30 и собственные дома 29, 35 на улице Еркатгци, жилые дома 40, 40Б, 44, 46, 48, 59, 59А 61, 63, 65 69, 69А, 71 на пр. Тиграна Меца, жилой дом 59А (кв. 32-36) на пр. Тиграна Меца, собственные дома 8-17 на 1-ом переулке Глинки, собственные дома 28-91 на улице Лисиняна, школа N16, собственные дома 38-85 на улице Бернакирнери, собственные дома 13-15 на 2-ой улице Нар-Доса, собственные дома 1-40 и жилой дом 74А на улице Гаджегорцнери, жилой дом 26 на улице Арагаца, подъезды 1-3 жилого дома 51 на улице 9 Мая, собственные дома на улице Арагаца, жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, подьезд 1 жилого дома 6 на улице Лазо, собственные дома на улице и переулке Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилой дом 1 на улице Думана, жилые дома 11-17 на улице Киевяна, жилые дома на 14-ой улице кв. “Канакер”, жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, собственные дома 2, 6, 8, 11, 5, 7, 9, 6А, 9А-12А на улице Думана, жилой дом 3 на улице Аветисяна, собственные дома 1-52/2 на 15-ой улице Канакера и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), жилые дома3, 3А, 3Б на улице Себастия, жилые дома 6, 8, 10/1 на улице Шинарарнери, жилые дома 8А, 10, 12 на улице Арзуманяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Араратской области:

10:00-16:00 частично села Авшар и Айгаван;

10:30-16:00 частично улицы Самвела Акобяна, Мясникяна, Огостоси 23, Масиса в городе Арташат;

в Котайкской области:

10:00-16:00 ООО “Веолия джур”, ООО ‘Норма кат”, собственники “Г.Шагинян”, кварталы “Пахстаканнери”, “Герезманери”, “Манкапартез”. “Дпроц”, “Айгинер”, “Е-2”, сельский муниципалитет, ООО “Сарнаран”, “Гину горцаран”, производственная компания “Зовуни”, собственники “А.Манукян”, “Квадра Констракшн” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11:00-15:00 ООО “Акоб Айрапетян”, птицефабрика “Арзни”, частные дом “Рафаэль Хачатрян” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ООО “Арарат Лада”, “Акналия”, “Москва”, “Москва Отель”, “Боха”, ‘Битерм Ривер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Арзни;

11։00-16։00 улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; асфальтовый завод Дзорахбюра, прилегающие рудники и теплицы, мэрия, компании “Айпост”, “Арарат банк”, улицы Чаренца, Кечареци, Орбели, Магистроси, гостиничные комплексы “Россия”, “Грохнери тун”, ‘Кечарис” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), ОАО “Раздани ЧШШДЗ”, ресторан “Амберд”, цех по производству камня “Артак” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в городе Цахкадзор;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Атис; частично частные дома Дзорахбюра; кварталы “Банаван”, ‘Маяк” в Джрвеже; частично село Дзорахбюр;

в Гегаркуникской области:

10։00–10։30 община Геташен полностью и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами).