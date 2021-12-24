Пятница, 24 Декабря 2021 17:33

АрмИнфо.Российская сторона регулярно и в полном объеме комментирует всё, что происходит в отношениях между Ереваном и Баку. Об этом 24 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова.

<И это делается не для того, чтобы придать это работе какой-то повышенный интерес или внимание, а для того чтобы, во-первых, информировать народы этих стран - Армении и Азербайджана. Во-вторых, снимать появляющиеся вопросы, а появляются они по объективным причинам и в связи с большим количеством фейков и дезинформации. В-третьих, для того, чтобы, наверное, подчеркивать эти успешные, удачные шаги и вдохновлять самих себя и участников процесса идти вперед несмотря на сложности>, - сказала она.

Официальный представитель МИД России напомнила, что внешнеполитическое ведомство выступило 9 ноября текущего года, с комплексным заявлением по ситуации, было подчеркнуто, что трехсторонне заявление лидеров трех стран от 9 ноября 2020 года в целом выполняются, Баку и Ереван сохраняют приверженность неукоснительному выполнению всех его положений.

На уточнение, есть ли какие-то личные ожидания или пожелания, Захарова отметила, что они зависят от качества проделанной работы.

<Могу озвучить только личные пожелания Армении и Азербайджану, а также всем тем экспертам, которые работают, в том числе с российской стороны, тем, кто непосредственно на земле бережет ситуацию от каких-то новых осложнений. Желаю в первую очередь, мира, терпения, успеха и удачи в этой очень непростой миссии по урегулированию одного из самых затяжных, сложных и, к сожалению, кровопролитных конфликтов. И надежды на то, что все сложится с учетом того, что все будут прилагать максимальные усилия>, - подытожила Захарова.