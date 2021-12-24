Пятница, 24 Декабря 2021 17:32

АрмИнфо. Глава французского региона Иль-де-Франс, кандидат в президенты Франции Валери Пекресс поделилась впечатлениями о поездке в Армению и целях визита.

<Я вместе с руководителем фракции республиканцев Сената Франции Брюно Ретайо и бывшим министром иностранных дел Франции Мишелем Барнье посетила братскую страну Франции. Цель визита - содействовать восстановлению мира в Нагорном Карабахе, увеличить помощь Франции в вопросах экономического и культурного развития Армении, сохранения армянского духовного наследия>, - написала кандидат в президенты Франции в Фейсбук.

Французский политик в дополнение к записи опубликовала фотографии своих встреч с президентом Армении Арменом Саркисяном, Католикосом Всех Армян Гарегином II, президентом Республики Арцах Араиком Арутюняном, а также с посещения Мемориала жертв Геноцида армян Цицернакаберд.

Стоит также заметить, что визит Пекресс уже вызвал дипломатический скандал. В Баку были возмущены визитом политика в Нагорный Карабах и встрече с руководством республики. В этой связи посол Франции в Азербайджане был вызван в МИД Азербайджана, и ему была вручена нота протеста.

Добавим также, что после прошлогодней широкомасштабной военной агрессии Азербайджана против Арцаха, Баку всячески препятствует визиту зарубежных деятелей политики и культуры в Арцаха. Баку также препятствует визиту сопредседателей Минской группы ОБСЕ в Нагорный Карабах.