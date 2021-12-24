Пятница, 24 Декабря 2021 17:28

АрмИнфо. На первом заседании консультативной региональной инициативы <3+3> в Москве, все страны-участники единодушно выразили заинтересованность в участии Тбилиси в этой платформы и сошлись на том, что дверь для Грузии всегда остается открытой.

Об этом 24 декабря в ходе еженедельного брифинга заявила официальный представитель МИД России Мария Захарова, отвечая на вопрос о взаимодействии России с грузинской стороной в рамках региональной платформы <3+3>, если представители Грузии всё же приедут в Анкару.

<Да, видели заявление главы МИД Турции Мевлюта Чавушоглу. Хотела бы отметить, что не только Анкара выразила готовность проведения у себя очередного заседания региональной платформы <3+3>. Это, на мой взгляд говорит о весьма высокой заинтересованности всех частников данной платформы в продолжении совместной работы и налаживания практического взаимодействия.

При этом она констатировала, что согласование места проведения следующего заседания проводится по линии внешнеполитических ведомств, на основе консенсуса всех участников. <Мы исходим из того, что в первую очередь важно сосредоточиться на вопросах, которые представляли бы общий интерес. Среди них: развитие экономических, транспортных, культурно- гуманитарных связей, борьба с общими вызовами и угрозами. И все эти направления работают на повышение доверия в пользу укрепления стабильности в регионе>, - подытожила Захарова. Отметим, что 10 декабря в Москве прошло первое заседание консультативной региональной платформы "3+3" под сопредседательством заместителей министров иностранных дел РФ, Азербайджана, Армении, Турции и гендиректора МИД Ирана. В МИД РФ отметили, что представители Грузии, которые также были приглашены, воздержались от участия во встрече.

В МИД РФ сообщили, что в ходе заседания были обсуждены перспективы развития многопланового регионального сотрудничества. "Условлено сфокусировать работу платформы на практических вопросах, представляющих интерес для всех ее участников. В числе таковых - меры по повышению доверия, взаимодействие в торгово-экономической, транспортной и культурно-гуманитарной областях, противодействие общим вызовам и угрозам. Представители пяти стран выразили заинтересованность в присоединении к работе платформы Грузии, для которой "дверь" остается открытой". Участники встречи также обсудили планы работы на будущее с "возможным подключением профильных министерств и ведомств", - говорилось в сообщении МИД РФ. За день до встречи МИД Грузии распространил заявление о том, что Грузия не будет представлена на встрече формата "3+3".