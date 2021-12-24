Пятница, 24 Декабря 2021 17:24

АрмИнфо.Требование о проведении ПЦР-теста остается в силе, невакцинированные работники обязаны проходить тестирование. Об этом сообщили в правительстве РА, комментируя решение Конституционного суда, которое признало положение приказа министра здравоохранения об обязательном прохождении ПЦР-теста за счет работающего непривитого сотрудника антиконституционным

Накануне Конституционный суд Армении признал положение приказа министра здравоохранения об обязательном прохождении ПЦР-теста за счет работающего непривитого сотрудника антиконституционным. "В предложении "ПЦР-тестирование сотрудник проходит за свой счет" фразу "за свой счет" признать противоречащей и 1-й и 2-й ст. 6-й, а также ст. 39-й Конституции и недействительной", - сказал председатель суда Арман Диланян, зачитывая вердикт. КС также счел, что определение круга сотрудников, обязанных платить за услуги ПЦР-теста, выходит за рамки полномочий министра здравоохранения.

"Решением Конституционного суда приказ министра здравоохранения РА от 20 августа 2021 года № 65-Н признан конституционным. Требование о проведении ПЦР-теста, установленное приказом министра, является законным, поскольку отвечает интересам общественного здравоохранения. Неконституционной признана только следующая формулировка во всех приложениях к приказу министра: "ПЦР-тестирование осуществляет сотрудник за свой счет", что не устраняет требование к сотрудникам сдавать ПЦР-тест. Учитывая, что государство не обеспечивает ПЦР тестирование непривитых сотрудников на льготных или бесплатных условиях, исходя из приказа министра невакцинированные работники в любом случае обязаны сдавать тесты и представить его результаты работодателю в соответствии с установленными правовыми процедурами", - говорится в заявлении правительства РА