Пятница, 24 Декабря 2021 17:12

АрмИнфо.Столичный «Спартак» начнёт новый год с новым главным тренером. Место португальца Руя Витории, добившегося с красно-белыми выхода из группы в Лиге Европы, займёт итальянец Паоло Ваноли.

О специалисте не так много известно, «Спартак» — первый крупный клуб, где Ваноли получил главный тренерский пост. С итальянцем москвичи входят в знаковый исторический период — в следующем году «Спартак» отметит своё столетие. Требования от болельщиков и руководства клуба должны быть самыми высокими.

Расскажем, чем известен Паоло Ваноли в игровой и тренерской карьере, а также посмотрим на прогнозы выступления «Спартака» в весенней части РПЛ. Лучшие прогнозы на спорт бесплатно доступны на сайте Legalbet. Мнением о матчах, в том числе в российской Премьер-лиге, делятся известные тренеры, спортивные журналисты и профессиональные игроки на ставках.

Игровая карьера Ваноли

Паоло Ваноли был довольно известным игроком в итальянском футболе 90-х. На поле он чаще всего выступал в роли крайнего защитника и умел подключаться к атакам. Наиболее знаковые команды в карьере Ваноли — «Парма», с которой он взял Кубок УЕФА-1998/99, и «Фиорентина», в составе которой Паоло стал обладателем Кубка Италии-2000/01.

Удивительная особенность Ваноли — яркие кубковые финалы: защитник забивал и в финале еврокубка и в одном из двух финальных матчей итальянского Кубка.

Помимо двух клубов, упомянутых выше, Паоло Ваноли выступал за «Венецию», «Верону», «Болонью» и шотландский «Рейнджерс».

Ваноли-тренер

Тренерскую карьеру Паоло Ваноли начал в 2007 году с любительским клубом «Домельяра» и успел вывести команду в Серию D, но вскоре перешёл на работу в итальянскую футбольную федерацию. Долгое время он входил в тренерский штаб юношеских и молодёжных сборных Италии разных возрастов. Примечательно, что на чемпионате Европы U-17 в 2013 году Ваноли проиграл финал российской команде во главе с Дмитрием Хомухой.

Позже специалист перешёл в главную сборную страны, где пересёкся с Антонио Конте. Тот забрал Ваноли в тренерский штаб, когда работал лондонском «Челси», а после и в «Интере». При Конте Ваноли отвечал за оборонительную линию.

Роль Селихова при Ваноли

Воспитанник орловского футбола Александр Селихов минувшей осенью триумфально вернулся в стартовый состав «Спартака». В девяти играх красно-белых, когда Селихов стал основным вратарём, москвичи проиграли лишь дважды. Сам голкипер был признан лучшим игроком группового этапа Лиги Европы по версии статистического портала Whoscored.

Всё это даёт основания полагать, что Селихов сохранит место основного вратаря «Спартака» и при новом наставнике.

Прогнозы на сезон «Спартака»

Московский «Спартак» продолжает выступать в трёх турнирах: чемпионате и Кубке России, а также Лиге Европы. Больше всего шансов у красно-белых, по версии букмекеров, в национальном Кубке: вероятность победы в Кубке России-2021/22 для «Спартака» — около 15%. Коэффициент на победу москвичей во втором по силе еврокубковом турнире — 50 (шанс около 2%). В российской Премьер-лиге столичный клуб выступает ни шатко ни валко — на зимний перерыв команда ушла на девятом месте. Вероятность победы «Спартака» в чемпионате России-2021/22 — меньше 1%.