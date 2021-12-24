Пятница, 24 Декабря 2021 12:41

АрмИнфо.Назначенное на 24 декабря первое заседание новоизбранного Ванадзорского совета старейшин, на котором должен был быть избран мэр, не состоялось. Исполняющий обязанности секретаря аппарата общины Давид Акопян зачитал решение Апелляционного административного суда, который применил обеспечительную меру на основании иска партии <Просвещенная Армения>, запрещающей Совету старейшин Ванадзора созывать собрание с повесткой дня об избрании мэра.

Для избрания мэра также не был обеспечен кворум, на заседании пришли лишь 16 из 33 членов Совета старейшин Ванадзора.

Член фракции <Родина> Ваге Дохоян ввиду провала заседания Совета старейшин заявил, что правящая партия пытается отобрать у жителей Ванадзора их голоса. <В этом процессе правящей силе помогает партия <Просвещенная Армения>, не получившая поддержки жителей Ванадзора>, - сказал Дохоян.

Отметим, что в рамках рассматриваемого в суде административного дела 24 декабря суд применил средство обеспечения иска, которым, в частности, было запрещено проведение каких- либо действий, направленных на организацию и проведение заседаний Совета старейшин с целью обсуждения вопроса избрания руководителя укрупненной общины Ванадзор до решения вопроса о приеме апелляционной жалобы, представленной в апелляционный административный суд.

Ранее <Просвещенная Армения> в связи с выборами в Ванадзоре обратилась в суд с требованием признать недействительным решение избирательной комиссии о результатах выборов. Напомним, что суд общей юрисдикции Еревана 16 декабря удовлетворил ходатайство следствия об аресте кандидата в мэры Ванадзора от блока "Мамикон Асланян" Мамикона Асланяна. Защита Мaмикона Асланяна назвала незаконным уголовное преследование их подзащитного, который претендует на пост мэра Ванадзора - третьего города страны.

Асланян, блок которого на выборах в органы местного управления 5 декабря заручился поддержкой 38,7% жителей общины согласно правоохранителям, злоупотребил своими должностными полномочиями и совершил служебный подлог.

Ему инкриминируется преступления по трем статьям Уголовного кодекса: "Превышение должностных полномочий", "Злоупотребление должностными полномочиями" и "Служебный подлог".

Блок "Мамикон Асланян", принял участие в состоявшихся 5 декабря выборах в органы местного самоуправления и заручился поддержкой 38,7% горожан. Правящая партия "Гражданский договор" получила 25,06% голосов, "Рабочая социалистическая партия Армении" -14,53% голосов, партия "Отечество" - 4,48% голосов, "Страна для жизни" - 4,29 % голосов.

Заметим также, это не первый оппозиционный кандидат, претендующий на пост главы общины, который оказался за решеткой. Неделей ранее, после того, как блоки "Агарон Хачатрян" и "Единый Варденис", принявшие участие в выборах в ОМС в Варденисе, заявили о создании коалиции, возглавляющего список альянса "Единый Варденис" Арама Арутюняна вызвали на допрос в СК. Позже стало известно о заключении его под стражу. За решеткой продолжает находиться и Аруш Арушанян, одержавший победу на выборах в ОМС в Горисе