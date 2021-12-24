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АрмИнфо.На территории Армении, по положению на утро 24 декабря, есть закрытые и труднопроходимые дороги.
Как сообщает пресс-служба МЧС РА, закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари. Из-за угрозы камнепада, временно закрыта дорога, ведущая из села Зовуни к Корейскому ущелью. Проезд через перевал Варденяц затруднен для большегрузов с прицепами из-за гололедицы на дорогах. Водителям рекомендуется применять цепи для колес. В Вайоцдзорской и Сюникской областях страны идет снег.
В МЧС РА со ссылкой на данные коллег из департамента ЧС МВД Грузии и кризисного центра МЧС РФ по Северной Осетии сообщили, что участок дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда всех видов транспортных средств.
По данным СМИ, на КПП с российской и грузинской сторон скопилось несколько сот транспортных средств.
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тегеран: Региональный формат "3+3" может поспособствовать укреплению мира и стабильности в регионе
|Шойгу: Российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе
|Лавров и Мирзоян подтвердили заинтересованность в скорейшей реализации мер по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе
|Секретарь Совбеза РА: Повестки дня по нормализации армяно-турецких отношений еще нет
|Секретарь Совбеза Армении на встрече с иранскими парламентариями указал важность запуска железной дороги Ереван-Нахиджеван-Джульфа
|Генсек ОДКБ и министр обороны Армении обсудили приоритеты армянского председательства в Организации
|Совет старейшин Ереван выбрал нового мэра
|Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - Гарник Исагулян арестован
|Айк Марутян рассказал всю правду о <Гражданском договоре>
|Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск
|НАН РА: Армянский генофонд имеет непрерывную генетическую историю, насчитывающую свыше 6000 лет
|"Честь имею" и "Айастан" ответили Андранику Кочаряну
|Кремль: Ведется подготовка встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге до конца года
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Подписана Программа межрегионального сотрудничества между правительствами РА и РФ на 2022-2027 годы
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|Пашинян и Оверчук обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|За сутки в Армении подтвердилось 152 новых случая заражения коронавирусом, скончалось 7 человек
|Депутаты и аппарат парламента Армении будут премированы
|Оппозиционер: Военный бюджет Армении на 2022 год инерционный
|Эксперт: У Турции не будет никаких ограничений со стороны Армении на предстоящих переговорах
|Скончалась Рима Демирчян
|Арарат Мирзоян: Одним из приоритетов развития отношений между Арменией и Францией является расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере
|Путин и Макрон удовлетворены стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе
|Америабанк открыл очередной столичный филиал - "Малатия"
|Армения и Россия рассматривают возможности реализации взаимовыгодных программ в сфере здравоохранения
|Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна стал членом Ассоциации европейских фестивалей
|В преддверии реанимации Амулсарского золотоносного проекта Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело в отношении компании Lydian Inernational
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|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
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