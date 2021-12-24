Пятница, 24 Декабря 2021 12:40

АрмИнфо.На территории Армении, по положению на утро 24 декабря, есть закрытые и труднопроходимые дороги.

Как сообщает пресс-служба МЧС РА, закрыта дорога, ведущая от крепости Амберд к озеру Кари. Из-за угрозы камнепада, временно закрыта дорога, ведущая из села Зовуни к Корейскому ущелью. Проезд через перевал Варденяц затруднен для большегрузов с прицепами из-за гололедицы на дорогах. Водителям рекомендуется применять цепи для колес. В Вайоцдзорской и Сюникской областях страны идет снег.

В МЧС РА со ссылкой на данные коллег из департамента ЧС МВД Грузии и кризисного центра МЧС РФ по Северной Осетии сообщили, что участок дороги Степанцминда-Ларс закрыт для проезда всех видов транспортных средств.

По данным СМИ, на КПП с российской и грузинской сторон скопилось несколько сот транспортных средств.