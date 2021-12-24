Пятница, 24 Декабря 2021 12:39

АрмИнфо. За последние сутки в Армении провели 6 236 тестов на коронавирус, из коих было выявлено 135 новых случаев заражения (2,1%), при этом выздоровело 407 человек, скончалось - 3.

Согласно источнику, по положению на 11:00 24 декабря фактическое лечение получает 4 843 пациента.

C момента вспышки пандемии в Армении было проведено 2 522 916 тестов на коронавирус, из коих болезнь подтвердилась у 344 261 человека (13,6% от числа граждан, сдавших тест), при этом выздоровело - 329 983 (95,8%), скончалось - 7 939 (2,3%).