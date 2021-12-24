Пятница, 24 Декабря 2021 12:36

АрмИнфо. Президент Республики Арцах Араик Арутюнян принял участие в очередном заседании Национального Собрания, на котором был рассмотрен во втором чтении проект закона "О государственном бюджете Республики Арцах на 2022 год".

Как сообщает пресс-служба президента НКР, в своем заключительном слове Арутюнян коснулся работ, проведенных в 2021 году, отметив, что относительная стабильность, сохраняемая благодаря Армии обороны и российскому миротворческому контингенту, позволила решить ряд жизненно важных вопросов и запустить программы, которые будут способствовать прогрессу. Он также рассказал о среднесрочных программах расходов на 2022-2025 годы.

По словам президента, самым важным вопросом для Арцаха была и остается демография, и целью всех программ на ближайшие годы будет улучшение демографической ситуации. С этой целью был запущен и планируется реализовать ряд как социальных, так и экономических программ. Он также коснулся текущих и будущих жилищных программ, отметив, что его предвыборная программа "Отдельная квартира для каждой семьи" остается в силе. Арутюнян подчеркнул, что в ближайшие годы, после удовлетворения жилищных потребностей основных групп бенефициаров, объем жилищных программ будет расширен, чтобы в полной мере выполнить это предвыборное обещание. Президент Арутюнян также остановился на ряде социальных программ, подчеркнув, в частности, тот факт, что в ближайшие годы размер детских пособий и пенсий будет увеличен до размера минимальной потребительской корзины.

Глава государства также рассказал о внешнеполитических вопросах и вопросах безопасности. "Я думаю, что присутствие российских миротворцев в Арцахе должно быть гарантированным и бессрочным до тех пор, пока это необходимо. В этом контексте потребности и мнения народа Арцаха должны быть ключевыми факторами, поскольку мы являемся основными бенефициарами миротворческой миссии", - сказал Президент республики. Араик Арутюнян отметил, что еще одним ключевым направлением обеспечения надлежащей безопасности является последовательное развитие возможностей и укреплений Армии обороны с учетом существующих вызовов и особенностей ситуации.

На внешнеполитической арене будет продолжена борьба за безоговорочное признание реализации права нашего народа на самоопределение и возвращение оккупированных территорий. "Мы выступаем за мирное урегулирование конфликта, где международное признание независимости Республики Арцах на основе права на самоопределение является нашей главной и бескомпромиссной целью, которая проложит путь к реализации конечной цели арцахского движения",- подытожил Араик Арутюнян.

Закон "О государственном бюджете Республики Арцах на 2022 год" был принят 18 голосами " за "и 11 голосами "против".