Пятница, 24 Декабря 2021 12:35

АрмИнфо.В Турции рассказали, чего ждут от Армении в отношениях с Азербайджаном.

<Президенты Азербайджана и Турции протянули Армении руку. Мы хотим, чтобы Армения пожала протянутую Азербайджаном руку, в регионе сразу установились бы мир и стабильность, чтобы люди жили в безопасных условиях>, - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время встречи с членами семьи азербайджанского погибшего военного. При этом он цинично заверил, <мы не притязаем ни на чью землю и не хотим, чтобы посягали на нашу>.

Акар по всей видимости страдает амнезией, по вопросу притязаний на чужие земли, ведь до сих пор азербайджанские войска незаконно находятся на суверенных территориях Армении. Более того, азербайджанские силовики терроризируют население приграничья Армении

- обстреливая их дома, воруя скот, сжигая пастбища и заготовленное на зиму сено. Турцией министр также напрочь забыл о широкомасштабной военной агрессии турецко-азербайджанского тандема против Арцаха. И это только за последний период, о событиях начала 20 века в Западной Армении, и не только, еще не упоминаем.