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АрмИнфо.В Турции рассказали, чего ждут от Армении в отношениях с Азербайджаном.
<Президенты Азербайджана и Турции протянули Армении руку. Мы хотим, чтобы Армения пожала протянутую Азербайджаном руку, в регионе сразу установились бы мир и стабильность, чтобы люди жили в безопасных условиях>, - заявил министр национальной обороны Турции Хулуси Акар во время встречи с членами семьи азербайджанского погибшего военного. При этом он цинично заверил, <мы не притязаем ни на чью землю и не хотим, чтобы посягали на нашу>.
Акар по всей видимости страдает амнезией, по вопросу притязаний на чужие земли, ведь до сих пор азербайджанские войска незаконно находятся на суверенных территориях Армении. Более того, азербайджанские силовики терроризируют население приграничья Армении
- обстреливая их дома, воруя скот, сжигая пастбища и заготовленное на зиму сено. Турцией министр также напрочь забыл о широкомасштабной военной агрессии турецко-азербайджанского тандема против Арцаха. И это только за последний период, о событиях начала 20 века в Западной Армении, и не только, еще не упоминаем.
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|На территории Армении есть закрытые и труднопроходимые дороги
|В Армении наблюдается снижение суточных темпов смертности от коронавируса
|Араик Арутюнян: Присутствие российских миротворцев в Арцахе должно быть гарантированным и бессрочным
|В Турции рассказали, чего ждут от Армении в отношениях с Азербайджаном
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|Минздрав парирует: работники в любом случае должны сдавать тесты
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|Станислав Зась: Страны ОДКБ готовы работать в следующем году с приоритетами, предложенными страной-председателем - Арменией
|Азербайджан выразил протест Франции из-за поездки кандидата в президенты в Арцах
|Минздрав Армении направит около $2,4 млн. на закупку 200 тыс. доз антиковдиной вакцины от Pfizer
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|Посольство Армении в Греции уличило Азербайджан в распространении очередной дезинформации
|Экипажи МиГ-29 в Армении перехватили цели условного противника
|Семьи Армении ежемесячно будет получать по $100 при рождении 3-го и последующего ребенка до достижения ими 6-летнего возраста
|За сутки в Армении подтвердилось 129 новых случаев заражения коронавирусом, выздоровело 295 человек
|Вице-спикер: Армения подтверждает поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Тегеран: Региональный формат "3+3" может поспособствовать укреплению мира и стабильности в регионе
|Шойгу: Российские миротворцы обеспечивают условия для налаживания мирной жизни в Нагорном Карабахе
|Лавров и Мирзоян подтвердили заинтересованность в скорейшей реализации мер по разблокированию транспортных связей на Южном Кавказе
|Секретарь Совбеза РА: Повестки дня по нормализации армяно-турецких отношений еще нет
|Секретарь Совбеза Армении на встрече с иранскими парламентариями указал важность запуска железной дороги Ереван-Нахиджеван-Джульфа
|Генсек ОДКБ и министр обороны Армении обсудили приоритеты армянского председательства в Организации
|Совет старейшин Ереван выбрал нового мэра
|Суд удовлетворил ходатайство стороны обвинения - Гарник Исагулян арестован
|Айк Марутян рассказал всю правду о <Гражданском договоре>
|Экс-министр культуры Армении объявлена в розыск
|НАН РА: Армянский генофонд имеет непрерывную генетическую историю, насчитывающую свыше 6000 лет
|"Честь имею" и "Айастан" ответили Андранику Кочаряну
|Кремль: Ведется подготовка встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге до конца года
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Подписана Программа межрегионального сотрудничества между правительствами РА и РФ на 2022-2027 годы
|Памятник Дудаеву в Турции разгневал Кадырова: Турецкие власти поддерживают террористов
|Прогноз: Вашингтон и Париж сегодня вежливо пропускают Москву вперед "в Карабахе", чтобы раскритиковать ее завтра
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|Пашинян и Оверчук обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
|За сутки в Армении подтвердилось 152 новых случая заражения коронавирусом, скончалось 7 человек
|Депутаты и аппарат парламента Армении будут премированы
|Оппозиционер: Военный бюджет Армении на 2022 год инерционный
|Эксперт: У Турции не будет никаких ограничений со стороны Армении на предстоящих переговорах
|Скончалась Рима Демирчян
|Арарат Мирзоян: Одним из приоритетов развития отношений между Арменией и Францией является расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере
|Путин и Макрон удовлетворены стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе
|Америабанк открыл очередной столичный филиал - "Малатия"
|Армения и Россия рассматривают возможности реализации взаимовыгодных программ в сфере здравоохранения
|Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна стал членом Ассоциации европейских фестивалей
|В преддверии реанимации Амулсарского золотоносного проекта Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело в отношении компании Lydian Inernational
|Песков высказался о сотрудничестве союзников по ОДКБ с НАТО
|Госминистр Арцаха недоумевает: Почему лидеры некоторых стран хвалят Азербайджан за освобождение армянских пленных?
|IDBank выпустил очередной транш долларовых облигаций 2021 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Синоптики прогнозируют снижение температур в Армении на 14-16 градусов
|Валерии Пекресс: Франция хочет участвовать в мирном процессе
|Читать больше
|Прогноз: В вопросе участия Грузии в "3+3" ничего не приходится исключать
|Прогноз: политический террор в отношении экс-мэра Еревана может послужить фундаментом для новых политических сил
|Прогноз: Вашингтон и Париж сегодня вежливо пропускают Москву вперед "в Карабахе", чтобы раскритиковать ее завтра
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