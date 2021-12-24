Пятница, 24 Декабря 2021 12:35

АрмИнфо.Российские миротворцы за сутки обеспечили безопасный въезд и выезд в Нагорный Карабах более 2 тыс. человек через наблюдательные посты и Лачинский коридор.

Как сообщает пресс-служба Минобороны РА, российские миротворцы обеспечивают круглосуточный мониторинг обстановки и контроль за соблюдением режима прекращения огня. Двадцать семь наблюдательных постов миротворческих сил России расположены в Лачинском коридоре и вдоль всей линии разграничения в Нагорном Карабахе.

Военнослужащий российского миротворческого контингента Владимир Беркоз рассказал о начале своей службы и выполнении задач миротворческих сил на наблюдательном посту, жизни, быте и досуге в Нагорном Карабахе.

<Военнослужащими наблюдательного поста круглосуточно ведется контроль за соблюдением прекращения режима огня в зоне своей ответственности. Российские миротворцы обеспечивают безопасное прохождение транзитного автотранспорта через контрольно-пропускные пункты постов. В целях возможных провокаций осмотру подлежат все автотранспортные средства, а при необходимости производится их досмотр.

Во время учебы в колледже занимался спортом, входил в основной состав сборной по волейболу, где показывал высокие результаты. Во время службы в армии я продолжаю активно заниматься спортом, для этого на посту оборудован спортивный зал со всем спортивным инвентарем. В какой-то момент я понял, что хочу поступить на военную службу и уже с 2012 года служу в Вооруженных Силах Российской Федерации и не жалею о своем выборе> - рассказал представитель российского миротворческого контингента Владимир Беркоз.

Для несения службы на наблюдательных постах российские миротворцы экипированы в костюмы <Ратник>. Наблюдательные посты оборудованы современными светодиодными прожекторами, источниками бесперебойного электропитания и уличными купольными камерами видеонаблюдения.

Все наблюдательные посты российского миротворческого контингента оборудованы фортификационными сооружениями <Блокпост>, предназначенными для защиты военнослужащих от стрелкового оружия и осколков, а также ведения кругового наблюдения за близлежащей территорией.

Для организации несения службы на наблюдательных постах, организации быта, занятий по физической подготовке и отдыха личного состава миротворческих подразделений созданы комфортные и современные условия.

На территории каждого городка есть спортзал с искусственным покрытием, баня, медицинский пункт, сушилка, комната чистки обмундирования, комната досуга, канцелярия, кладовая имущества, столовая, а также продуктовый склад.

В соответствии с договоренностями, указанными в совместном заявлении президента Российской Федерации, президента Азербайджанской Республики и премьер-министра Республики Армения, с 00 часов 00 минут по московскому времени 10 ноября 2020 года объявлено полное прекращение огня и всех военных действий в Нагорном Карабахе.

Для координации усилий по предупреждению возможных инцидентов в зоне ответственности российского миротворческого контингента поддерживается непрерывное взаимодействие с генеральными штабами вооруженных сил Азербайджана и Армении