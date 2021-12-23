Четверг, 23 Декабря 2021 21:36

АрмИнфо. Конституционный суд признал антиконституционной лишь формулировку "работник сдает ПЦР-тест за свой счет" из приложения к приказу министра здравоохранения, однако государство не обеспечивает ПЦР-тестирование на льготных или бесплатных условиях, и работники в любом случае должны сдавать тесты. Об этом говорится в разъяснении министерства здравоохранения РА.

Сегодня ранее Конституционный суд Армении признал положение приказа министра здравоохранения об обязательном прохождении ПЦР-теста за счет работающего непривитого сотрудника антиконституционным. "В предложении "ПЦР-тестирование сотрудник проходит за свой счет" фразу "за свой счет" признать противоречащей и 1-й и 2-й ст. 6-й, а также ст. 39-й Конституции и недействительной", - сказал председатель суда Арман Диланян, зачитывая вердикт. КС также счел, что определение круга сотрудников, обязанных платить за услуги ПЦР-теста, выходит за рамки полномочий министра здравоохранения.

"Решение министерства здравоохранения о требовании проведения ПЦР-тестирования было сочтено конституционным, так как оно отвечает общественным интересам. Антиконституционной была признана лишь формулировка "за свой счет" из приложения к приказу министра здравоохранения. Однако, учитывая, что государство не обеспечивает тестирование ПЦР на льготных или бесплатных условиях, сотрудники все равно должны сдавать тесты", - заявили в Минздраве.