Четверг, 23 Декабря 2021 19:33

АрмИнфо.Конституционный суд Армении признал положение приказа министра здравоохранения об обязательном прохождении ПЦР-теста за счет работающего непривитого сотрудника антиконституционным.

"В предложении "ПЦР-тестирование сотрудник проходит за свой счет" фразу "за свой счет" признать противоречащей и 1-й и 2-й ст. 6-й, а также ст. 39-й Конституции и недействительной", - сказал председатель суда Арман Диланян, зачитывая вердикт.

КС счел, что определение круга сотрудников, обязанных платить за услуги ПЦР-теста, выходит за рамки полномочий министра здравоохранения.

Данное решение является окончательным и вступает в силу с момента публикации.

Напомним, что ранее Минздрав Армении внес поправки в требования по соблюдению противоэпидемиологических норм, согласно которым с 1 октября работники ряда сфер обязаны каждые 14 дней, а с 1 декабря - каждые 7 дней, представлять работодателю отрицательный результат ПЦР-теста. Сертификат о тестировании должен быть получен не позднее 72 часов, тест проводится за счет сотрудника. Ограничения не касаются лиц, которые прошли полный курс вакцинации, или получили одну дозу препарата и ждут вторую дозу, работающих на "удаленке", переболевших коронавирусной инфекцией, не более, чем 90 дней назад, беременных и тех, у кого есть временное или постоянное противопоказание к прививке.

В конце сентября с.г. оппозиционная фракция "Айастан" обратилась в Конституционный суд с просьбой приостановить действие приказа главы Минздрава, вступающего в силу с 1 октября. По словам депутата фракции Арама Вардеваняна, они не оспаривают важность вакцинации, однако это должно быть сознательным выбором каждого гражданина. "Мы должны каждый день видеть, как государство объясняет своим гражданам цель вакцинации, в том числе посредством социальной рекламы. Но когда вместо этого, в условиях столь низкой МРОТ (68 тыс.драмов-ред.) граждан заставляют вакцинироваться либо каждые 14 дней проходить ПЦР-тестирование за свой счет, то это - уже принуждение. Тогда зачем государство не берет на себя эти расходы, не субсидирует?", - вопрошает депутат.