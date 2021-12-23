Четверг, 23 Декабря 2021 18:31

АрмИнфо.В ОДКБ разработан основной плановый документ деятельности организации на следующий год. Об этом в ходе встречи с премьер-министром Армении Николом Пашиняном сообщил генсекретарь ОДКБ Станислав Зась.

<Это план реализации решений сентябрьских заседаний и приоритетов, заявленных армянской стороной в период его председательства>, - отметил он. В этой связи Станислав Зась подчеркнул, что документ согласован со всеми государствами-членами и отражает все инициативы и предложения, высказанные в ходе осенней сессии в Душанбе министров иностранных дел, министров обороны и руководителей государств.

<Иными словами, наши государства подтвердили, что готовы работать в следующем году с теми же приоритетами, которые были предложены, в том числе и страной-председателем - Арменией>, - сказал генсек ОДКБ.

В свою очередь премьер-министр РА отметил, что визит Станислава Зася в Армению - хорошая возможность, чтобы обсудить текущую ситуацию в зоне ответственности ОДКБ. Он выразил желание поговорить о планах и вызовах в 2022 году, дальнейшем развитии механизмов организации, выявить недорегулированные моменты. <Конечно, же и о текущей ситуации в регионе и в зоне ответственности ОДКБ в целом. Это тоже очень важно. Было бы интересно послушать ваши оценки по этому поводу>, - сказал Никол Пашинян.