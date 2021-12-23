Четверг, 23 Декабря 2021 18:01

АрмИнфо. Правительство Армении 23 декабря на очередном заседании выделило Минздраву 1,2 млрд драмов (около $2,4 млн.) на закупку 200 тыс доз антиковдиной вакцины от Pfizer.

Как сообщила министр здравоохранения Анаит Аванесян, вакцины поступят в Армению до конца 2021 года. Помимо этого, власти РА, ожидают, что получат новые партии вакцины в дар от зарубежных партнеров.

Вместе с тек, как указал глава минздрава, на сегодня в Армении нет нехватки вакцины. По положению на сегодня в Армении привиты уже 1 млн 591 тыс 809 человек: 920 тыс 650 из них получили первую дозу вакцины, 670 тыс 710 - вторую дозу. Третью, бустерную дозу получили порядка 500 граждан.

Помимо этого, правительство выделило порядка 1,3 млрд драмов на снабжение больниц и выплату зарплат врачам и остальному персоналу.

Премьер-министр Никол Пашинян, в свою очередь, признался, что получил третью дозу вакцины от ковид. Он призвал граждан страны следовать своему примеру и уже задуматься над ревакцинацией четвертой дозой.