Четверг, 23 Декабря 2021 17:57

АрмИнфо.Премьер-министр Армении Никол Пашинян 24 декабря в течение порядка двух часов в прямом эфире Facebook будет отвечать на вопросы представителей СМИ и общественных организаций. Об этом написал Пашинян на своей странице в соцсети Facebook.

"Уважаемые соотечественники, завтра, 24 декабря, в 20.00 в прямом эфире на моей странице в Facebook отвечу на вопросы СМИ и общественных организаций.

СМИ и общественные организации могут присылать свои вопросы на адрес [email protected] до 20:00 сегодня. Прошу отправлять по одному вопросу ",

- написал глава правительства.

Напомним, что аналогичный формат общения премьер-министром РА был использован примерно месяц назад - 23 ноября.