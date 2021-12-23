Четверг, 23 Декабря 2021 17:55

АрмИнфо. Правительство Армении 23 декабря в необсуждаемом порядке одобрило проект решения об объявлении призыва офицерского состава запаса на обязательную военную службу в 2021 году. Решено установить количество призываемых на военную службу офицеров - до 70 врачей-специалистов.

Согласно пояснению к документу, призыв будет объявлен с 27 декабря 2021 года по 31 января 2022 года включительно. Призыву на обязательную службу офицерского состава подлежат граждане мужского пола до 35 лет, состоящих на учете в офицерском составе запаса ВС РА, сроком на два года. Призыв объявляется решением правительства не реже одного раза в год.

В рамках призыва офицеров запаса до 31 января 2022 года должны быть демобилизованы военнослужащие, прошедшие обязательную военную службу офицеров запаса.

Данные граждан, уклонившихся от призыва офицеров запаса, будут направлены в соответствующие структурные подразделения Полиции РА, а после завершения призыва собранные о них материалы будут направлены в соответствующие гарнизонные следственные подразделения Главного военного следственного управления Следственного комитета Армении. Генеральному прокурору поручено продолжить преследование граждан, уклоняющихся от призыва резервистов в соответствии с законом, а также контролировать законность досудебного производства по уголовным делам по таким делам.