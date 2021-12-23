Четверг, 23 Декабря 2021 17:52

АрмИнфо.ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает, что в связи с проведением плановых ремонтных работы, 24 декабря текущего года будет прекращено электроснабжение следующих адресов:

в городе Ереван:

10:00-16:00 больница N3 (односторонне), жилые дома 19, 19/6 на улице Дзорапи и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 19 на улице Ехбайрутян;

11:00-15:00 подъезды 8-13 жилого дома 31 на улице Хагаг Дон и жилой дом 35 на улице Хагаг Дон;

11:00-17:00 жилые дома 45/1, 47/1, 49 на пр. Комитаса, жилые дома 55/5–55/34 на улице Царава Ахбюра, жилой дом 44 на 14-ой улице в кв. ‘Канакер”, собственные дома 11-52/2 на 15-ой улице в кв. ‘Канакер” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами), собственные дома 45-104 на улице Давида Бека, собственные дома 1-43 на 4-ом переулке Давида Бека, собственные дома на улице Кашегорцнери, жилые дома 1, 3, 5, 7, 9 на переулке Егише Тадевосяна, жилой дом 14 на улице Тадевосяна, жилые дома 30, 32 на пр. Аршакуняца, подъезд 1 жилого дома 6 на улице Лазо, собственные дома на улице Лазо, собственные дома на переулке Лазо и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами); жилой дом 36 на улице Ростовяна;

в Араратской области:

10:30-16:00 частично улицы Арама Хачатряна, Мясникяна, Огостоси 23 в городе Арташат;

в Вайоц Дзорской области:

10:00-16:00 частично квартал ‘Моз” в городе Вайк;

в Котайкской области:

11:00-16:00 улицы Гая, Ханджяна и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Егвард; ООО “Веолия джур”, ООО ‘Норма кат”, собственники “Г.Шагинян”, кварталы “Пахстаканнери”, “Герезманери”, “Манкапартез”. “Дпроц”, “Айгинер”, “Е-2”, сельский муниципалитет, ООО “Сарнаран”, “Гину горцаран”, производственная компания “Зовуни”, собственники “А.Манукян”, “Квадра Констракшн” и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами) в общине Канакераван;

11։00-17։00 частично села Гегашен, Котайк и Атис; частично частные дома Дзорахбюра; кварталы “Банаван”, ‘Маяк” в Джрвеже;

в Гегаркуникской области:

11։00-11։30 частично общины Мадина, Лернакерт, Неркин Геташен и прилегающие абоненты (не являющиеся жильцами);

в Ширакской области:

11:00-17:00 территория бывшего молочного завода, кондитерский цех “Гранд Кенди”, станции сотовых операторов “Виваселл-МТС”, ‘ВЕОН Армения” в городе Гюмри.