Четверг, 23 Декабря 2021 17:52

АрмИнфо. "Вы должны знать, что имеете полную поддержку в моем лице и лице правительства", - заявил премьер-министр Армении Никол Пашинян обращаясь к новому мэру Еревана Грачья Саркисяну.

В частности, он заявил, что новый градоначальник был полноценным участником реализации предвыборной кампании фракции "Мой шаг", занимая должность первого заместителя мэра. Пашинян заметил, что сегодня между мэром Еревана, Советом старейшин и "политическим большинством" ситуация гармонична. При этом он подчеркнул необходимость сотрудничества и с оппозиционными фракциями Совета старейшин. Премьер заверил, что столичный муниципалитет и далее может расчитывать на поддержку правительства. "Гармония между мэром, Советом старейшин, правительством и политическим большинством должна создать синергию, которая будет отражаться в жизни ереванцев", - сказал он.

В свою очередь Грачья Саркисян отметил, что благодаря поддержке правительства сможет реализовать программы в столице, которые, по непонятным причинам, в течение долгих лет не были реализованы. "Думаю, потенциал есть, просто необходимо эффективное управление для его реализации", - сказал новый градоначальник.

Согласно сообщению пресс-службы правительства, в ходе встречи стороны обсудили вопросы, касающиеся сотрудничества между правительством и мэрией Еревана, программ и проектов, которые будут реализованы в столице.