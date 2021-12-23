Четверг, 23 Декабря 2021 11:50

АрмИнфо.Несмотря на решения Международного суда ООН от 7 декабря, официальные лица Азербайджана продолжают целенаправленно распространять расовую ненависть и не предпринимают никаких шагов по прекращению уничтожения армянского культурного наследия. Об этом говорится в заявлении посольства Армении в Греции.

"Арцах всегда гордился религиозными и культурными памятниками на своей территории, считая их частью своего историко-культурного наследия. Арцахцы заботятся также о сохранении памятников русского религиозного и культурного наследия.

Примечательно, что госбюджетом Республики Арцах ежегодно предусмотрены расходы на сохранение и восстановление историко-культурных памятников, поскольку сфера охраны, изучения и использования историко-культурных памятников является одной из важнейших и особых сфер истории и культуры Республики Арцах.

Русская церковь Св. Богоматери находится в местности Геворгаван Мартунинского района Республики Арцах. Церковь была построена более 100 лет назад мигрантами из России. Она из известняка, снаружи желтоватая. Два входа, на восток и запад. Число окон более двадцати. Паству составляли русские переселенцы. В 1989 году начались восстановительные работы в церкви, которые были прерваны в связи с агрессией Азербайджана против Арцаха, во время которой церковь вновь понесла большие потери. До начала войны 2020 года правительство Республики Арцах разрабатывало проект восстановления церкви и искало спонсора для начала восстановительных работ.

Таким образом, распространяемый некой Анастасией Лавриной и посольством Азербайджана в Греции пропагандистский материал о якобы "посягательствах" армянской стороны на российское православное религиозное наследие, находящееся на территории Республики Арцах, является очередной провокационной, необоснованной и ложной дезинформацией. Цель этих действий - путем распространения ненависти к армянам попытаться расшатать и вбить клин в отношения между Арменией и ее друзьями.

В этой связи следует отметить, что 7 декабря Международный суд ООН обнародовал решения о применении срочных мер, представленных Арменией и Азербайджаном в рамках дела "Армения против Азербайджана", рассматриваемого в рамках Международной конвенции "Об устранении всех форм расовой дискриминации". В числе других мер, суд обязал Азербайджан сначала "предпринять все необходимые меры для предотвращения разжигания и поощрения расовой ненависти и дискриминации, нацеленной на этнических армян, в том числе со стороны официальных лиц и государственных учреждений Азербайджана".

С другой стороны, суд обязывает Азербайджан "предпринять все необходимые меры для предотвращения и наказания вандализма и осквернения армянского культурного наследия, включая церкви и другие места культа, памятников, достопримечательностей, кладбищ и артефактов", - говорится в заявлении посольства Греции РА.