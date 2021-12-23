Четверг, 23 Декабря 2021 11:45

АрмИнфо. В Армении семьям за третьего и последующего ребенка будет ежемесячно выплачиваться по 50 тыс. драмов (около $100). При этом они рискуют лишиться привилегий в рамках программы "Парос". Соответствующий проект решения был одобрен 23 декабря на заседании правительства РА.

Как сообщил министр труда и социальных вопросов Нарек Мкртчян, представляя документ, финансовая помощь будет предоставляться для детей, родившихся с 1 января 2022 года по 31 декабря 2026 года, включительно, пока ребенку не исполнится шесть лет. Цель - содействовать демографическому росту и предоставить дополнительные материальные гарантии многодетным семьям.

Вместе с тем, как напомнил премьер-министр Никол Пашинян, сохраняются и единовременные пособия по рождению ребенка: на первых двух детей - по 300 тысяч драмов (около $600), на третьего - миллион драмов (около $ двух тысяч). При рождении третьего и четвертого ребенка единовременное пособие составляет по миллиону драмов, пятого и последующих - по полтора миллиона.

Помимо этого, как указал глава правительства, пособия по уходу за ребенком до двух лет в 2022 году вырастут на 2100 драмов - с 26 500 драмов (по текущему курсу - чуть меньше $55) до 28 600 (чуть меньше $60). При этом, пособие по уходу за ребенком до 2-х лет в сельской местности с 53 тыс драмов вырастет до 57 200 тыс драмов, вне зависимости от того, работает мать, или нет.

Пашинян также указал на "ложку дегтя" в принятом решении - выплаты могут повлиять на оценку социальной необеспеченности семьи. Так, если семья ранее пользовалась льготами будучи включенной в программу социальной поддержки "Парос", то после получения данных выплат, может остаться за бортом этой системы. Напомним, что социальные незащищенные слои населения в Армении пользуются льготами по линии оплаты за электроэнергию и газ, а в будущем году - также на воду.