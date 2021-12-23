Четверг, 23 Декабря 2021 11:26

АрмИнфо.Вице-спикер НС, руководитель группы дружбы Армения-Индия Акоп Аршакян на встрече с послом Индии в РА Кишаном Даном Девалем отметил, что богатое историческое прошлое армяно-индийских отношений является лучшей основой для расширения межгосударственных связей.

Как сообщает пресс-служба парламента РА, в этом контексте Аршакян особо отметил эффективную работу посла.

"За 29 лет со дня установления дипломатических отношений Армения и Индия сумели превратить имеющие глубокие исторические корни дружественные отношения в теплые межгосударственные и партнерские", - подчеркнул Аршакян, при этом указав на роль групп дружбы в межпарламентском взаимодействии.

Коснувшись нагорно-карабахского конфликта, вице-спикер НС отметил важность скорейшего возвращения удерживаемых Азербайджаном армянских пленных и невыполнение этим государством положений трехстороннего заявления от 9 ноября. Он также отметил, что в Армении ценят сбалансированные заявления Индии и ее роль на международной арене. Аршакян заявил, что Армения подтверждает свою поддержку Индии в вопросе Джамму и Кашмира, и выразил надежду на мирное разрешение проблемы.

При этом он добавил, что Армения взаимовыгодно сотрудничает с

дружественной Индией в различных сферах. В качестве позитивного

примера в этой связи он привел увеличившийся экспорт в Индию,

который по сравнению с аналогичным периодом 2019 г. увеличился почти

в 20 раз, составив 73,4 млн долларов США, а товарооборот между двумя странами возрос почти в 2,7 раза.

Обратившись к отраслевому сотрудничеству, вице-спикер НС затронул деятельность армяно-индийского центра информационных и телекоммуникационных технологий.

С точки зрения расширения сотрудничества в сферах туризма и развития бизнеса особое внимание уделено налаживанию прямых рейсов между двумя странами. В области образования упомянута программа обмена студентами, в частности, отмечено, что более 3000 индийских студентов обучаются в Армении. Подчеркнута важность и международное значение транспортного коридора Север-Юг. Между парламентами Армении и Индии достигнута договоренность о пересмотре и расширении Меморандума о сотрудничестве 2005 года.

Посол также отметил углубление армяно-индийских отношений, проинформировав, что в ближайшее время в парламенте Индии будет сформирована группа дружбы. Он счел взаимные визиты групп дружбы необходимыми для углубления межпарламентских связей. Кишан Дан Деваль подчеркнул важность урегулирования нагорно-карабахского конфликта путем мирных переговоров в рамках сопредседательства Минской группы ОБСЕ.

Члены группы дружбы также отметили, что готовы приложить все усилия для реализации взаимовыгодных программ.

Обсуждены новые перспективные направления двустороннего сотрудничества, подчеркнута необходимость углубления взаимодействия в различных сферах. В области образования рассмотрен также ряд других программ обмена студентами.