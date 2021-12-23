Четверг, 23 Декабря 2021 10:53

АрмИнфо. Повестки дня по нормализации армяно-турецких отношений нет. Об этом заявил интервью Общественному телевидению секретарь Совета безопасности Армении Армен Григорян.

"Когда Анкара объявила о готовности нормализовать отношения с Арменией, она послала позитивные сигналы, и Армения ответила на эти

сигналы, повестки дня по- прежнему нет, главное сесть за стол, понять позиции сторон, понять, как нормализовать отношения", - сказал секретарь Совбеза РА.

При этом он добавил, что Армения видит, что в регионе есть такие возможности, например, возможное открытие железной дороги Карс-Гюмри, которое создаст большие возможности для Армении и Турции, создаст экономическую взаимозависимость между Арменией и Турцией.

На вопрос, почему турецкая сторона постоянно говорит о том, что должно происходить, и Армения движется в этом направлении, Григорян турецкая сторона не говорит, что должно произойти, но делает публичные заявления, и Армения отвечает практически на все. "В данный момент мы считаем, что самое важное - сесть за стол и обсудить проблемы. Мы еще не сели за стол, чтобы понять, что имеет в виду Турция, а что Армения, мы пытаемся анализировать это в наших органах безопасности, но легче сесть, поговорить, понять повестку дня", - сказал он.

На уточнение, почему переговорщиком с армянской стороны назначен не обладающий достаточным опытом Рубен Рубинян, Секретарь Совбеза заверил, что у последнего есть опыт. "Рубинян возглавлял постоянную комиссию по международным отношениям в Национальном Собрании, он специализируется в этой области, есть еще один фактор, который делает его эффективным переговорщиком, это его связь с премьер-министром и его командой", - заметил чиновник.

На вопрос, не правильно ли было бы ориентироваться не на политические и командные связи назначенного спецпредставителя, а на наличие богатой дипломатической биографии, Григорян отметил: "Мы думаем, что факторы, о которых я упомянул, более важны: любой вопрос может возникнуть в процессе переговоров, и нужно будет очень быстро его прояснить с руководителем страны. Мы все это учли и сочли назначение господина Рубиняна более эффективным. Современная дипломатия претерпевает множество изменений, и мы не должны думать о современных процессах по-старому".

На замечание, почему армянское общество о процессах узнает не от властей Армении, а от турецкой стороны, Григорян заверил, что и это не так и обо всех процессах общество информируется, и будет информироваться впредь. Он также подчеркнул, что пока нет дорожной карты по нормализации отношений, заверив, что она будет очерчена по ходу переговоров.

Касаясь участия Армении в региональном формате "3 + 3" или "3 + 2" и его возможной повестки, Григорян отметил, что естественно, Армения

будет обсуждать армяно-турецкие отношения больше в двустороннем формате, но если будет возможность обсудить их в формате "3 + 3", то Ереван также воспользуемся этой возможностью для контактов с Турцией, чтобы сделать позиции друг друга более доступными и понятными На замечание, означает ли это, что представители Армении также поедут в Анкару, поскольку министр иностранных дел Турции заявил, что следующая встреча состоится в Турции, затем также в Баку, и представители этих стран также посетят Армению, Григорян ответил:

"Если будет возможность, мы готовы поехать, мы также готовы принять представителей этих страны, чтобы организовать у нас дискуссии по региональным вопросам", - подытожил он.

13 декабря министр иностранных дел Турции Мевлют Чавушоглу, заявил, что Анкара и Ереван назначат специальных представителей для обсуждения шагов по нормализации отношений между двумя странами. Глава турецкого МИД также объявил о возобновлении чартерных рейсов между Стамбулом и Ереваном в ближайшее время. Чавушоглу подчеркнул, что Анкара будет действовать в координации с Азербайджаном относительно шагов по нормализации отношений с Арменией.

В Ереване приветствовали данное заявление главы МИД Турции. Так, пресс-секретарь МИД Армении Ваан Унанян, в частности, заявил: "Армения, как прежде, так и сегодня готова к процессу нормализации отношений с Турцией без предварительных условий, что прописано в программе правительства РА. В этой связи, положительно оцениваем заявление главы МИД Турции о назначении специального представителя по нормализации отношений, и подтверждаем, что армянская сторона также назначит специального представителя для этого диалога".

С турецкой стороны переговоры будет вести, кадровый дипломат, имеющий также опыт работы в Службе нацбезопасности Турции, бывший посол в Вашингтоне Сердар Кылыч. С армянской - заместитель председателя Национального Собрания РА Рубен Рубинян.