Среда, 22 Декабря 2021 18:37

АрмИнфо.Секретарь Совета безопасности РА Армен Григорян встретился с делегацией парламентской группы дружбы Иран-Армения иранского парламента возглавляемой членом Комиссии по национальной безопасности и внешним связям Меджлиса ИРИ Махмудом Ахмади Бигашем.

Как сообщает перс-служба Совбеза РА, Григорян указал на интенсивно развивающие в последний период дружественные отношения между Арменией и Ираном.

В свою очередь Билаш указал на роль Южного Кавказа для Ирана. В частности, он подчеркнул, что региональная стабильность и

безопасность, нерушимость границ - красные линии для Ирана и Тегеран не потерпит никаких территориальных изменений в регионе.

В этом контексте Армен Григорян отметил красные линии Армении и подчеркнул императив начала "эры мира", выдвинутой ранее армянской стороной, что также совпадает с приоритетами внешней политики Ирана.

Секретарь Совбеза также указал важность запуска железной дороги Ереван-Нахиджеван- Джульфа, подчеркнув, что это приведет к экономическому развитию стран региона.

В завершение встречи собеседники подчеркнули необходимость продолжения сотрудничества в различных сферах.