Среда, 22 Декабря 2021 18:36

АрмИнфо. Приоритеты деятельности Армении в ходе председательства в ОДКБ обсудили на встрече 22 декабря министр обороны РА Сурен Папикян и Генеральный секретарь Организации Договора о коллективной безопасности Станислав Зась.

Как сообщает пресс-служба МО РА, Сурен Папикян подчеркнул, что в числе приоритетов армянской стороны, во время председательства, будут повышение эффективности деятельности ОДКБ и ее усовершенствование, а также дальнейшее развитие военной составляющей ОДКБ.

Стороны подчеркнули важность 2022 года с точки зрения 30-летия Договора о коллективной безопасности, 20-летия Организации Договора о коллективной безопасности, а также подтвердили, что меры, запланированные на следующий год, будут реализовываться более эффективно в пользу расширения сотрудничества между государствами-членами ОДКБ и расширения международной роли Организации.

При этом в официальном релизе армянского оборонного ведомства не сообщается, затрагивалась ли на встрече сторон ситуация на армяно-азербайджанской границе