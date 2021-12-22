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АрмИнфо. Айк Марутян отстранен от должности мэра Еревана. Совет старейшин в ходе тайного голосования 44 голосами <за> и 10 <против> проголосовал за кандидатуру Грачья Саргсяна, который станет новым главой столичного муниципалитета.
Напомним, что сегодня на заседании Совета старейшин обсуждался вопрос импичмента мэру Айку Марутяну. Данный процесс был инициирован со стороны правящей партии. Бывшего мэра обвинили в отходе от демократических и революционных ценностей и коррупции.
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|Айк Марутян рассказал всю правду о <Гражданском договоре>
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|Кремль: Ведется подготовка встречи глав стран СНГ в Санкт-Петербурге до конца года
|Секретарь Совбеза Армении и Генсек ОДКБ обсудили ситуацию на армяноазербайджанской границе
|Подписана Программа межрегионального сотрудничества между правительствами РА и РФ на 2022-2027 годы
|Памятник Дудаеву в Турции разгневал Кадырова: Турецкие власти поддерживают террористов
|Прогноз: Вашингтон и Париж сегодня вежливо пропускают Москву вперед "в Карабахе", чтобы раскритиковать ее завтра
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|Пашинян и Оверчук обсудили перспективы восстановления транспортных коммуникаций на Южном Кавказе
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|Депутаты и аппарат парламента Армении будут премированы
|Оппозиционер: Военный бюджет Армении на 2022 год инерционный
|Эксперт: У Турции не будет никаких ограничений со стороны Армении на предстоящих переговорах
|Скончалась Рима Демирчян
|Арарат Мирзоян: Одним из приоритетов развития отношений между Арменией и Францией является расширение взаимодействия в торгово-экономической сфере
|Путин и Макрон удовлетворены стабилизацией обстановки в Нагорном Карабахе
|Америабанк открыл очередной столичный филиал - "Малатия"
|Армения и Россия рассматривают возможности реализации взаимовыгодных программ в сфере здравоохранения
|Международный фестиваль имени Арама Хачатуряна стал членом Ассоциации европейских фестивалей
|В преддверии реанимации Амулсарского золотоносного проекта Следственный комитет Армении прекратил уголовное дело в отношении компании Lydian Inernational
|Песков высказался о сотрудничестве союзников по ОДКБ с НАТО
|Госминистр Арцаха недоумевает: Почему лидеры некоторых стран хвалят Азербайджан за освобождение армянских пленных?
|IDBank выпустил очередной транш долларовых облигаций 2021 года
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Синоптики прогнозируют снижение температур в Армении на 14-16 градусов
|Валерии Пекресс: Франция хочет участвовать в мирном процессе
|Прогноз: Стартовавший процесс с Турцией чреват угрозами и априори неспособен завершиться для Армении чем-то хорошим
|Саркисян Макрону: Армения высоко ценит усилия Франции по установлению долгосрочного мира и стабильности в регионе
|Военно-грузинская дорога закрыта из-за угрозы схода лавин
|Прогноз: Отвертеться от брюссельских договоренностей Алиеву не удастся
|Кандидат в президенты Франции Валери Пекресс посетила "Цицернакаберд"
|Пашинян заявил о возможном запуске автомобильного сообщения с Азербайджаном
|В СК Армении сообщили о задержании Гарника Исагуляна за клевету в адрес посла РА в Украине
|Мэрия Еревана в первоочередном порядке заменит лифты в многоквартирных домах, где проживают герои Арцахской войны
|Онлайн-концерт туркменских и армянских музыкантов вновь соединил Ашхабад и Ереван
|"Мой шаг" сорвала очередное заседание Совета старейшин Еревана
|Члены делегации Меджлиса ИРИ указали на совпадение геополитических интересов Ирана и Армении
|Состоялась встреча Mинистра иностранных дел Tуркменистана с Президентом Пакистана
|Генсек ОДКБ: Меры по деэскалации ситуации на армяно-азербайджанской границе как никогда востребованы и имеют первостепенное значение
|Число активных случаев коронавируса в Армении за неделю сократилось на 25,6%
|Минздрав: Самый высокий процент вакцинации в Армении зарегистрирован в Ереване, самый низкий - в Тавуше
|Армения передала Азербайджану двух задержанных азербайджанских военнослужащих
|МЧС Армении: Дорога Степанцминда-Ларс закрыта для проезда всех видов транспортных средств
|В МИД Франции приветствовали назначение Арменией и Турцией спецпредставителей по нормализации отношений
|В МИД Армении прокомментировали возможность встречи в ближайшее время спецпредставителей по налаживанию диалога между Ереваном и Анкарой
|Гарибашвили утверждает, что благодаря его тесным связям с Пашиняном между Арменией и Грузией установились идеальные отношения
|Мохаммад-Багер Галибаф пригласил Алена Симояна в Иран
|Левон Тер-Петросян и Сергей Копыркин выразили удовлетворение наблюдаемыми тенденциями стабилизации
|Фильмы Параджанова вошли в коллекцию Национального музея современного искусства Франции
|Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
|Тюрколог: Армения продолжает оставаться стеной, отделяющей Эрдогана от "Большого Турана"
|ЗАО "Электрические сети Армении" предупреждает о плановых отключениях
|Чавувшоглу: Спецпредставители Армении и Турции по нормализации двусторонних отношений встретятся в ближайшее время
|Заявление: Сегодня приоритетная задача РПА не заполучить власть, а вместе со здоровыми силами устранить капитулирующую власть
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|Прогноз: Без поддержки Запада Грузия может не выдержать давления Москвы в вопросе участия в инициативе "3+3"
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