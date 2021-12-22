Среда, 22 Декабря 2021 17:00

АрмИнфо. Айк Марутян отстранен от должности мэра Еревана. Совет старейшин в ходе тайного голосования 44 голосами <за> и 10 <против> проголосовал за кандидатуру Грачья Саргсяна, который станет новым главой столичного муниципалитета.

Напомним, что сегодня на заседании Совета старейшин обсуждался вопрос импичмента мэру Айку Марутяну. Данный процесс был инициирован со стороны правящей партии. Бывшего мэра обвинили в отходе от демократических и революционных ценностей и коррупции.