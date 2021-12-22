Среда, 22 Декабря 2021 17:00

АрмИнфо.Суд общей юрисдикции по городу Ереван удовлетворил ходатайство следственного органа об избрании ареста в качестве меры пресечения в отношении председателя партии "Национальная безопасность" Гарника Исагуляна.

В СК Армении напомнили, что Исагулян обвиняется в совершении деяния, предусмотренного п.1. ч.2 ст.333 УК РА.

Как накануне сообщало АрмИнфо, Исагулян был задержан 21 декабря по обвинению в распространении заведомо ложной информации. В ведомстве сообщили, что во время пресс-конференции 20 сентября 2021 года Исагулян сообщил, что якобы посол Армении в Украине (Владимир Карапетян - ред.) был изучен и завербован турецко- азербайджанскими спецслужбами, а также, что после 2008 года он сотрудничает с представителями спецслужб указанных стран. "Исагулян отметил, что не сомневается в правдивости этой информации. По сообщению Исагуляна, посол РА в Украине провел переговоры с коллегой из Азербайджана в этой стране, по итогам которой было решено, что премьер-министр РА должен встретиться с представителем президента Турции в городе Батуми, чтобы попросить у него деньги, поскольку козна пустая и нечем платить пенсии. Таким образом, он несправедливо обвинил армянского дипломата в совершении особо тяжкого преступления", - говорится в сообщении СК РА.

В ведомстве также напомнили, что Исагулян уже обвиняется в совершении ряда деяний, в том числе публичном призывы к применению насилия в отношении премьер-министра РА и клеветы в адрес действующих и бывших чиновников Армении и Арцаха.

Заметим, что после поездки премьер-министра РА в Грузию в первой декаде сентября текущего года, ряд СМИ писали о том, что в Батуми состоялась встреча Никола Пашиняна с пресс-секретарем президента Турции Эрдогана Ибрагимом Калыном. Отмечалось, что Пашинян на 3-4 часа пропал из поля зрения служб протоколов Армении и Грузии, и никто не знал о его местонахождении. О повестке переговоров не сообщалось.

СМИ также неоднократно писали "о связях Владимира Карапетяна, ныне являющегося посолом РА в Украине с азербайджанскими и турецкими спецслужбами". Сообщалось, что прямая связь между Николом Пашиняном и президентом Азербайджана Ильхамом Алиевым осуществляется через Владимира Карапетяна и его жену.