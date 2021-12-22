Среда, 22 Декабря 2021 16:35

АрмИнфо. <Гражданский договор> пытается сделать себя единственным последователем и носителем революционных ценностей. Об этом заявил действующий мэр Еревана Айк Марутян 22 декабря на внеочередном заседании Совета старейшин, повесткой которого был вопрос о выражение вотума недоверия мэру и выборе нового кандидата.

Подобное решение Советом старейшин было принято ввиду <ненадлежащего уровня борьбы с коррупцией в столичной мэрии и выхода Айка Марутяна из партии <Гражданский договор>, что привело к кризису между институтом мэра и партийным большинством Совета старейшин.

В этой связи Марутян отметил, что со стороны последних был выдвинут тезис о том, что кто не является членом ГД, тот против революции. Однако, по мнению мэра, это неприемлемо и довольно болезненно для людей, которые являются беспартийными и совершили революцию с одной мечтой - сделать Армению лучше. При этом он привел ряд фактов, опровергающих приверженность <Гражданского договора> демократическим и революционным ценностям, что и стало причиной его выхода из правящей партии.

<В один день мы узнали, что революционные члены правительства тайно приняли решение о повышении своих заработных плат до 1.5 млн. драмов, замминистры - до 1 млн.драмов. Я думал, что сверхцелью революции было улучшение жизни людей, но они пришли, чтобы улучшить свою жизнь. И это в том, случае, когда уровень бедности в Армении достигает 30%>, - сказал уходящий мэр. Данный вопрос был поднят неоднократно внутри команды ГД, на разных уровнях, однако никакой реакции, по словам мэра, не последовало.

Вместе с тем Марутян рассказал о звонках должностных лиц разного уровня о просьбах уволить того или иного сотрудника по причине написания или поддержания <плохого> статуса в Фейсбук. <Я думал, что революция была для того, чтобы преследования из-за политических взглядов закончились, как это было раньше. Страну не Фейсбуком руководят, не все начинается и заканчивается Фейсбуком>, - добавил он.

Марутян также рассказал о звонках несколько иного характера от различных должностных лиц с просьбой помочь их близким, в частности дать разрешение на строительство, расширить земли, установить в том или ином месте цветочный киоск, убавить налоги и т.д. Ответ на подобные просьбы был со стороны мэра, как он отметил, однозначным. <Пока я здесь работаю, все будет осуществляться в соответствии с буквой закона, и все равны перед законом>, - сказал мэр, отметив, что с этого момента и начались его разногласия с командой ГД.

При этом наиболее абсурдным для Марутяна являются обвинения от тех людей, которые покупают автомобиль за $200 тыс. (автомобиль для главы парламента Алена Симоняна - Ред.) в такой сложный для страны период и всей командой пытаются оправдать эту покупку. <То есть страна, где уровень бедности достигает 30%, которая просит помощь у международных партнеров на строительство детских садов, дорог, покрытие бюджетных расходов оправдывает это тем, что якобы покупка дорогого автомобиля была сделана ради престижа государства. Но это не престиж, это моветон>, - сказал Марутян.

В этой связи он напомнил, что никогда не получал премий, не разрешал повышать свою заработную плату, сам водит машину эконом-класса, что, по его мнению, является не геройством, а вполне нормальным процессом в такой ситуации. <Это мои убеждения, и думаю, что подобные убеждения должны быть у всех тех, кто получил от народа революционный мандат. Но ГД не разделяет моих взглядов. А теперь скажите, кто отошел от революционных ценностей?>, - задался вопросом глава ереванской мэрии. При этом он отметил, что это лишь часть подобных многочисленных фактов. Решение о выходе из ГД, по словам Марутяна было принято давно, но отложено из-за военных событий. Когда ситуация стабилизировалась, 7 декабря 2020 года он подал соответствующее заявление Сурену Папикяну (тогда министру территориального управления и инфраструктур - Ред.). <Тогда я сказал ему, что не оглашаю своего решения, чтобы этот факт не был использован другими политическими силами, что они могут заявить об этом когда посчитают нужным. Что и произошло>, - с иронией сказал он.

Помимо этого, мэр ответил на обвинения касаемо уровня борьбы с коррупцией, которые, по мнению ГД, недостаточны. В этой связи он рассказал, что за 3 года было совершено сотни проверок, в результате чего в правоохранительные органы было направлено 64 дела, также 10 дел были отправлены правоохранителям в результате 59 аудиторских проверок. По убеждению Марутяна, в Армении нет ведомства, которое бы отправило больше материалов в правоохранительные органы, нежели мэрия Еревана.

Действующий мэр также рассказал, что решение о покупке автобусов для городской сети удалось принять благодаря голосам других партий и независимых членов, так как большинство членов ГД игнорировали заседания. <Они (ГД) хотели оставить город без автобусов, чтобы просто сказать, что Айк Марутян не может выполнить предвыборных обещаний. И не надо сейчас рассказывать сказки о том, что правительство хотело приобрести более качественные автобусы. Хотели бы - привезли бы. Теперь скажите, какие отношения у меня должны были быть с Советом старейшин?>, - задался вопросом Марутян.

Говоря об уровне организации процесса импичмента, он указал на появляющиеся в сети лживые новости о встречах мэра с бывшими должностными лицами. После чего, по его словам, последовал шантаж определенных членов Совета старейшин с требованием подписать под решением о выражении вотума недоверия к мэру, угрожая увольнением, лишением средств и.т.д. <То есть старыми добрым методами>, - подметил он. Мэр назвал весь этот процесс проявлением неуважения к демократии, и голосу ереванцев. <Думаю, вы закончите этот процесс. Но пока я все еще занимаю пост мэра Еревана, прошу всех руководителей разных служб быть высокодисциплинированными, работать ответственно. Вы обязаны обеспечить безопасность и комфорт горожан. Спасибо всей моей команде за совместную работу, а ереванцам - за доверие. Простите, если чего-то не успел>, - резюмировал Марутян.

Отметим, что Совет старейшин мэрии Еревана выдвинул кандидатуру на пост главы столичного муниципалитета члена Совета старейшин, действующего первого заместителя мэра беспартийного Грачья Саргсяна. После основной части заседания в мэрии началось тайное голосование.