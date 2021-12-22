Среда, 22 Декабря 2021 16:19

АрмИнфо. Бывший министр культуры Армении Асмик Погосян (с 2006 по 2016 г.) объявлена в розыск и заочно арестована, сообщает пресс-служба Следственного комитета РА.

Так, согласно информации Следкома, член правления общественной организации АОКС (ОО "Армянское общество культурных связей с зарубежными странами") Гор Давтян, председатель организации, директор ООО "АОКС", бывший посол Армении в Израиле Армен Смбатян и первый зампредседателя, экс-министр культуры Армении Асмик Погосян по предварительному сговору, с целью сокрытия и искажения источника и принадлежности имущества по адресу Абовяна 3 (в центре Еревана), реализовали формальную сделку по отчуждению.

В результате фиктивного отчуждения 100% акций ЗАО АОКС были проданы за 550 тысяч долларов США компании, зарегистрированной на Британских Виргинских островах на имя невестки Погосян - Франчески Кутрупин. Последняя, в свою очередь, продала 50% акций другу Армена Смбатяна - Саркису Мартиросяну и матери Гора Давтяна - Аделе Степанян.

Предварительное следствие по делу обвиняемых Армена Смбатяна и Гора Давтяна по признакам статьи 190, части 3, пункту 1 УК РА (Легализация доходов, полученных незаконным путем; Деяния, совершенные в особо крупных размерах) завершено и уголовное дело с обвинительным заключением направлено в прокуратуру с ходатайством направить материалы дела в суд.

Следствие по делу Асмик Погосян продолжается, в ее отношении объявлен розыск, в качестве меры пресечения избран арест.