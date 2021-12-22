Среда, 22 Декабря 2021 16:17

АрмИнфо. Армянский генофонд имеет непрерывную генетическую историю, насчитывающую свыше 6000 лет.

Как сообщает пресс-служба НАН РА, к такому выводу пришли ученые Института молекулярной биологии Академии наук Армении по итогам сравнительного анализа полных геномов древнейших и современных образцов ДНК с Армянского нагорья и Балкан.

Согласно сообщению, исследования показали, что армяне отличаются от древнего и современного населения Балкан, таким образом опровергнув "балканскую гипотезу", которая считается одной из доминирующих теорий в историографии происхождения армянского народа.

Исследование направлено на восстановление генетической преемственности населения Армянского нагорья, составление карты генофонда армян. Работа осуществляется в сотрудничестве с университетами Кембриджа, Копенгагена, Тарту, а также Российской академией наук.

Руководитель научных работ, заведующий лабораторией эволюционной геномики Института молекулярной биологии НАН Армении, профессор Левон Епископосян констатировал, что вопрос о происхождении или прибытии предков армян на Армянское нагорье уже давно является предметом жарких споров в сообществе археологов, антропологов, историков и лингвистов.

По его словам, в отсутствие убедительных лингвистических, исторических и археологических свидетельств этому, гипотезу о балканском происхождении армян было необходимо проверить с помощью более чувствительных и объективных инструментов, таких как современная генетика.

Ученный отметил, что для получения "письменных" доказательств о демографических процессах прошлого в генетическом плане были исследованы образцы древнейшей ДНК, полученные с вышеупомянутой географической территории, которые относятся к хронологически последовательным эпохам (от неолита до античности), сравнивая их с генетическим материалом современного населения соответствующего региона.

"В результате полного геномного анализа выяснилось, что армянский генофонд имеет непрерывную генетическую историю, насчитывающую свыше 6000 лет. Эта картина существенно отличается от демографической истории других популяций юго-западной Азии, которые подверглись значительному внешнему генетическому влиянию.

В течение нескольких тысячелетий армяне отличались от населения Сардинии, которое долгое время считалось классическим генетическим изолятом от неолита до конца бронзового века, когда почти вся континентальная Европа подвергалась многочисленным иноземным вторжениям. Информация, подтверждающая коренное происхождение армян Армянского нагорья, является ценным источником для арменоведов, занимающихся вопросами этногенеза армян, происхождения и развития армянской культуры и языка", - подытожил профессор.

Исследования проводятся в рамках ряда государственных программ по изучению армянского генофонда, спонсируемых Комитетом науки Армении. Итоги исследований опубликованы в журналах , , , .