Среда, 22 Декабря 2021 16:16

АрмИнфо. Оппозиционные парламентские фракции "Честь имею" и "Айастан" (Армения) отреагировали на высказывание главы комиссии по обороне и безопасности НС РА Андраника Кочаряна о том, что право выбора зампредседателя комиссии перешло к правящей фракции "Гражданский договор", однако они "щедро" ожидают предложение от оппозиции провести консультации для избрания приемлемого для сторон кандидата.

В совместном заявлении фракции, в частности, говорится:

"К сведению председателя комиссии Андраника Кочаряна, согласно статье 138 Конституционного закона о Регламенте НС:

1. Право выдвижения кандидата в заместители председателя Постоянной комиссии по обороне и безопасности Национального Собрания принадлежит фракции "Армения";

2. Право выдвижения кандидата сохраняется до окончания срока полномочий Национального Собрания;

3. Заместитель председателя комиссии избирается по предложению руководителя компетентной фракции или секретаря по решению комиссии;

4. Выборы заместителя председателя комиссии проводятся после утверждения состава комиссии, а также после того, как это место остается вакантным, в течение пяти рабочих дней;

5. Право фракции выдвинуть кандидата на должность заместителя председателя комиссии переходит к руководящей силе, если фракция не выдвинет кандидата на зарезервированную за ней вакантную должность в срок, определенный Нормативным документом".

При этом оппозиционные фракции напомнили, что "Армения" выдвинула кандидата в соответствии с требованием регламента НС РА, и не отказывалась от этого права, она также не обязана перманентно письменно подтверждать свою кандидатуру (Артур Казинян) на этот пост.

"Фракции "Армения" и "Честь имею" в заявлении, принятом совместно с Национальным собранием 30 ноября текущего года подтвердила выдвижение на этот пост Казиняна и заявили о приверженности поддерживать эту кандидатуру. Подводя итог, констатируем, что правящая фракция, грубо нарушая требования Регламента НС, открыто пытается захватить пост заместителя председателя комиссии. Даже в должности заместителя председателя комиссии политическая власть демонстрирует свою антидемократическую, незаконную и нетерпимую суть ", - говорится в заявлении оппозиционных фракций. Отметим, что 21 декабря в повестке дня внеочередного заседания Постоянной комиссии НС по вопросам обороны и безопасности было избрание заместителя председателя комиссии. Как сообщает пресс-служба парламента, вопрос не обсуждался, поскольку фракция "Армения" опять не выдвинула кандидата на должность.

Председатель комиссии А.Кочарян напомнил, что на предыдущем заседании "Гражданский договор" дал время фракции "Армения" выдвинуть кандидата в заместители председателя комиссии, иначе правящая политическая сила выдвинет своего кандидата. Он также подчеркнул, что правовые нормы НС позволяют выдвигать кандидата на пост зампредседателя парламентским большинством.

"В знак проявления доброй воли мы предложили фракции "Армения" начать консультации с "Гражданским договором" и даже организовать обсуждение их кандидатуры, однако наше предложение повисло в воздухе. Мы не выдвинули кандидата, чтобы дать возможность руководству "Армении" прийти к консенсусу с фракцией "Гражданский договор". Если не достигнем этого, думаю, на следующем внеочередном заседании "Гражданский договор" представит своего кандидата", - заявил А.Кочарян.

Заметим, также, что правящая фракция, уже несколько месяцев, отказывается поддержать выдвинутую оппозицией на этот пост кандидатуру депутата Артура Казиняна.